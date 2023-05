कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया स्वागत

नई दिल्ली, एजेंसी। कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। मंगलवार सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा सिहामोनी से मुलाकात की। इस दौरान कंबोडिया के राजा को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी से परिचय कराया। राजा नोरोडोम सिहामोनी भारत की अपनी पहली तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा (29-31 मई) पर हैं।

#WATCH | King of Cambodia Norodom Sihamoni being accorded the ceremonial guard of honour at the Rashtrapati Bhawan in Delhi King Norodom Sihamoni is on his maiden three-day official visit (May 29–31) to India. pic.twitter.com/Qdsg30oqoq

इस दौरान मंगलवार को कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी राष्ट्रपति मुर्मू से मिले। बाद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री सहित कई गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। वहीं इस मौके पर उन्होंने मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी ने राजघाट पर महात्मा गांधी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

#WATCH | President Droupadi Murmu introduces Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers and other dignitaries to King of Cambodia Norodom Sihamoni at the Rashtrapati Bhavan in Delhi.



King Norodom Sihamoni is on his maiden three-day official visit (May 29–31) to India. pic.twitter.com/oHFTHjH3JD— ANI (@ANI) May 30, 2023