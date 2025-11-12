शादी के रिसेप्शन मंच पर दूल्हे को उसके दोस्त ने मारा चाकू, ड्रोन कैमरे में कैद हुआ आरोपी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली: महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बडनेरा कस्बे में एक व्यक्ति को उसके शादी के रिसेप्शन मंच पर उसके दोस्त ने चाकू मार दिया। शादी की रिकार्डिंग कर रहे ड्रोन कैमरे ने आरोपित को दोपहिया वाहन पर भागते हुए कैद कर लिया।

पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे के अनुसार, यह घटना मंगलवार रात बडनेरा रोड स्थित साहिल लॉन में हुई। उन्होंने कहा, ''सुजल समुद्रे पर उसके दोस्त राघव बख्शी ने पुराने विवाद को लेकर चाकू से हमला बोल दिया और फरार हो गया। इस हमले में सुजल घायल हो गया।''

ड्रोन से लिए गए फुटेज में एक व्यक्ति शादी स्थल से भागता, जबकि दूसरा बाइक पर उसका इंतजार करता नजर आ रहा है। फुटेज में नजर आ रहा है कि आरोपित बाइक पर बैठने से पहले पीछा कर रहे व्यक्ति को धमकाता है और बाद में बाइक वाले के साथ फरार हो जाता है। शिंदे ने कहा कि आरोपित ने दो दिन पहले भी पीड़ित पर हमला किया था।

अधिकारी ने बताया कि मंगलवार की घटना के बाद समुद्रे के रिश्तेदारों ने कथित तौर पर बख्शी के घर में तोड़फोड़ की। उन्होंने एक दोपहिया वाहन और एक टेलीविजन सेट को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने बताया कि चाकू से हमले के लिए बख्शी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वहीं पीड़ित के रिश्तेदारों पर भी मामला दर्ज किया गया है।