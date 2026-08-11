ग्रीन इंडिया मिशन ने 1.84 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को किया हरा-भरा, लोकसभा में सरकार का जवाब
सरकार ने लोकसभा में बताया कि ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) ने 2015-16 से 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1.84 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को हर ...और पढ़ें
HighLights
ग्रीन इंडिया मिशन ने 1.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को हरा-भरा किया।
17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुआ यह कार्य।
नगर वन योजना के तहत 600 नगर वन विकसित किए जाएंगे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) ने 2015-16 से 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1.84 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को फिर से हरा भरा बनाया है।
पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि जीआइएम के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सात राज्यों - छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और उत्तर प्रदेश - के लिए 57.08 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जीआईएम, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत नौ मिशनों में से एक है। जीआइएम के तहत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों, ग्राम वन समितियों और अन्य सामुदायिक संगठनों के माध्यम से पौधारोपण और रखरखाव गतिविधियों का कार्यान्वयन किया जाता है।मंत्री ने यह भी बताया कि पर्यावरण मंत्रालय 2020-21 से 2026-27 के बीच 600 नगर वनों और 400 नगर वटिकाओं के विकास के लिए नगर वन योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।