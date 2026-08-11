ग्रीन इंडिया मिशन ने 1.84 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को किया हरा-भरा, लोकसभा में सरकार का जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि ग्रीन इंडिया मिशन (जीआईएम) ने 2015-16 से 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1.84 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को फिर से हरा भरा बनाया है।

पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि जीआइएम के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सात राज्यों - छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और उत्तर प्रदेश - के लिए 57.08 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।