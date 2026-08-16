फर्जी और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट से निपटने की तैयारी, क्विक रिस्पॉन्स टीम दूर करेगी भ्रम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। आज के डिजिटल दौर में सोलह मीडिया पर सच्चाई से कोसों दूर, तोड़-मरोड़ कर पेश की गई और भ्रामक सामग्री का प्रसार तेजी से चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों ने कमर कस ली है।

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जनता तक सही और प्रामाणिक जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए विभागों में क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) का गठन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की तुरंत पहचान करना, उनकी सूक्ष्मता से जांच करना और तथ्यों के साथ उनका त्वरित खंडन करना है।

वर्तमान में बिजली, कृषि और वाणिज्य जैसे कई प्रमुख मंत्रालयों और विभागों ने इन विशेष टीमों का गठन भी कर लिया है। अधिकारियों का मानना है कि किसी भी भ्रामक पोस्ट पर संज्ञान लेते ही संबंधित मंत्रालय की ओर से उसका सटीक जवाब दो घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए ताकि जनता के बीच किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति या गलतफहमी पैदा न हो सके।

त्वरित और पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था इन टीमों के कार्यक्षेत्र में सोशल मीडिया पर विभाग की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और फैसलों से जुड़े हर कंटेंट की नियमित निगरानी करना शामिल है। यदि कोई भी सामग्री तथ्यहीन, छेड़छाड़ की गई, भ्रामक या जनहित को प्रभावित करने वाली पाई जाती है, तो उसे तुरंत इन क्यूआरटी के समक्ष लाया जाता है।

सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ये टीमें पीआइबी फैक्ट चेक यूनिट के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय स्थापित करेंगी। इसके अलावा, बहु-प्रसारित होने वाले मामलों, संवेदनशील नीतिगत मुद्दों, कानूनी निहितार्थों या सुनियोजित दुष्प्रचार अभियानों से जुड़े गंभीर मामलों को तुरंत उच्चाधिकारियों के पास अग्रसारित किया जाएगा।