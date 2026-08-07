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    सोशल मीडिया कंटेंट पर सरकार का नया नियम, डीपफेक और AI वीडियो पर एक्शन

    By Digital Desk Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 12:14 AM (IST)

    सरकार ने संवेदनशील मामलों में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऑनलाइन कंटेंट हटाने की समय सीमा 24 घंटे से घटाकर दो घंटे कर दी है। ...और पढ़ें

    संवेदनशील ऑनलाइन कंटेंट पर सरकार का एक्शन (AI जेनरेटेड फोटो)

    संवेदनशील ऑनलाइन कंटेंट पर सरकार का एक्शन (AI जेनरेटेड फोटो)

    HighLights

    1. संवेदनशील मामलों में ऑनलाइन कंटेंट हटाने की समय सीमा घटी।

    2. प्लेटफॉर्म को अब 24 घंटे के बजाय 2 घंटे में हटाना होगा।

    3. डीपफेक और एआई कंटेंट से निपटने को नियम मजबूत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने संवेदनशील मामलों में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऑनलाइन कंटेंट हटाने की समय सीमा को 24 घंटे से घटाकर दो घंटे कर दिया है।

    एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "अनुपालन के लिए समय-सीमा को और मजबूत किया गया है। इसमें सरकार या अदालत के आदेशों से मिली सही और ठोस जानकारी के आधार पर गैर-कानूनी जानकारी को हटाने की समय-सीमा (36 घंटे से घटाकर तीन घंटे) और शिकायतों के समाधान (नग्नता/ गलत पहचान जैसी खास श्रेणियों सहित) की समय-सीमा (72 घंटे से घटाकर 36 घंटे और संवेदनशील मामलों के लिए 24 घंटे से घटाकर दो घंटे) शामिल हैं।"

    ऑनलाइन कंटेंट पर सरकार का नया नियम

    आइटी नियमों के तहत, भारत में 50 लाख से अधिक यूजर वाले बड़े इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी है कि वे ऐसी जानकारी की पहचान करने के लिए उचित तकनीकी उपाय (जैसे ऑटोमेटेड टूल या अन्य सही तरीके) अपनाएं, जो किसी भी रूप में दुष्कर्म, बच्चों के यौन शोषण या ऐसे ही किसी व्यवहार को दिखाती हो, या जिसकी सामग्री पहले हटाई गई जानकारी जैसी हो।

    अगर वे नियमों में बताई गई कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं, तो उन्हें आइटी एक्ट की धारा 79 के तहत थर्ड-पार्टी जानकारी के लिए मिलने वाली छूट नहीं मिलेगी। वे किसी भी मौजूदा कानून के तहत होने वाली कार्रवाई या मुकदमे के लिए जिम्मेदार होंगे।"

    गौरतलब है कि डीपफेक और एआइ से बने कंटेंट से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत करने के मकसद से 10 फरवरी 2026 को आइटी नियम 2021 में संशोधन किए गए थे।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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