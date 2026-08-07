सोशल मीडिया कंटेंट पर सरकार का नया नियम, डीपफेक और AI वीडियो पर एक्शन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने संवेदनशील मामलों में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऑनलाइन कंटेंट हटाने की समय सीमा को 24 घंटे से घटाकर दो घंटे कर दिया है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "अनुपालन के लिए समय-सीमा को और मजबूत किया गया है। इसमें सरकार या अदालत के आदेशों से मिली सही और ठोस जानकारी के आधार पर गैर-कानूनी जानकारी को हटाने की समय-सीमा (36 घंटे से घटाकर तीन घंटे) और शिकायतों के समाधान (नग्नता/ गलत पहचान जैसी खास श्रेणियों सहित) की समय-सीमा (72 घंटे से घटाकर 36 घंटे और संवेदनशील मामलों के लिए 24 घंटे से घटाकर दो घंटे) शामिल हैं।"

ऑनलाइन कंटेंट पर सरकार का नया नियम आइटी नियमों के तहत, भारत में 50 लाख से अधिक यूजर वाले बड़े इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी है कि वे ऐसी जानकारी की पहचान करने के लिए उचित तकनीकी उपाय (जैसे ऑटोमेटेड टूल या अन्य सही तरीके) अपनाएं, जो किसी भी रूप में दुष्कर्म, बच्चों के यौन शोषण या ऐसे ही किसी व्यवहार को दिखाती हो, या जिसकी सामग्री पहले हटाई गई जानकारी जैसी हो।