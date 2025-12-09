निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर क्या भारत का प्लान? सरकार ने संसद में बताया

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ आपसी फायदे वाले ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत सहित कई तरीकों से देश के एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए काम कर रही है।

लोकसभा में एक लिखित जवाब में, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उम्मीद है कि इन उपायों से भारत के व्यापार संबंधों में विविधता और मजबूती भी आएगी। जितिन प्रसाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा, "सरकार एक व्यापक मल्टी-प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के जरिए भारतीय एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ उपायों के असर को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसमें आपसी फायदे वाले भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन बातचीत, आरबीआई के ट्रेड रिलीफ उपायों के जरिए तुरंत राहत, एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शामिल हैं।"

ई-कॉमर्स पर क्या बोले मंत्री? उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यूरोपीय यूनियन, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ आपसी फायदे वाले एफटीए को जल्दी पूरा करने के लिए बातचीत में भी लगी हुई है। ई-कॉमर्स पर एक अलग जवाब में, उन्होंने कहा कि एजेंटिक शॉपिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जहां शॉपिंग इंटेलिजेंट एआई एजेंट द्वारा संचालित होती है जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस के हर कदम का अनुमान लगाने, उसे पर्सनलाइज करने और ऑटोमेट करने में सक्षम हैं।