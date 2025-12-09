Language
    निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर क्या भारत का प्लान? सरकार ने संसद में बताया

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    सरकार अमेरिका के साथ आपसी फायदे वाले ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत सहित कई तरीकों से देश के एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए काम कर ...और पढ़ें

    अमेरिकी टैरिफ को लेकर सरकार की तैयारी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अमेरिका के साथ आपसी फायदे वाले ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत सहित कई तरीकों से देश के एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करने के लिए काम कर रही है।

    लोकसभा में एक लिखित जवाब में, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि उम्मीद है कि इन उपायों से भारत के व्यापार संबंधों में विविधता और मजबूती भी आएगी।

    जितिन प्रसाद ने क्या कहा?

    उन्होंने कहा, "सरकार एक व्यापक मल्टी-प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के जरिए भारतीय एक्सपोर्ट पर अमेरिकी टैरिफ उपायों के असर को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसमें आपसी फायदे वाले भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन बातचीत, आरबीआई के ट्रेड रिलीफ उपायों के जरिए तुरंत राहत, एक्सपोर्टर्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शामिल हैं।"

    ई-कॉमर्स पर क्या बोले मंत्री?

    उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यूरोपीय यूनियन, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ आपसी फायदे वाले एफटीए को जल्दी पूरा करने के लिए बातचीत में भी लगी हुई है। ई-कॉमर्स पर एक अलग जवाब में, उन्होंने कहा कि एजेंटिक शॉपिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है जहां शॉपिंग इंटेलिजेंट एआई एजेंट द्वारा संचालित होती है जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसेस के हर कदम का अनुमान लगाने, उसे पर्सनलाइज करने और ऑटोमेट करने में सक्षम हैं।

    उन्होंने कहा, "एआई-संचालित शॉपिंग का असर फिलहाल डिजिटल कॉमर्स स्पेस में दिख रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "सरकार ने यह पक्का करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि छोटे बिजनेस, स्थानीय व्यापारी और MSMEs उभरते हुए ई-कॉमर्स माहौल में डिजिटल रूप से पीछे न रह जाएं।"

