'सरकारी संस्थानों को सवाल-जवाब के लिए रहना चाहिए तैयार', जस्टिस विक्रम नाथ बोले- आज लोग अधिक जागरूक

एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस विक्रम नाथ ने गुरुवार को कहा कि सरकारी संस्थानों को सवाल-जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज लोग अपने अधिकारों और उन्हें शासित करने वाले संस्थानों के बारे में पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं।

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ॉन-रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस नाथ ने कहा कि हम एक अभूतपूर्व दौर से गुजर रहे हैं। आज लोग अपने अधिकारों और उन पर शासन करने वाले संस्थानों के बारे में कहीं अधिक जागरूक हैं। संस्थानों को सवाल-जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए।

आगे कहा कि यह उनकी शक्ति का हिस्सा है, न कि उनके लिए कोई खतरा। अगर नागरिकों से संस्थानों का सम्मान करने की उम्मीद की जाती है, तो संस्थानों को भी अपनी मिली हुई शक्तियों के लिए जवाबदेह बनने को तैयार रहना चाहिए। न्याय, निष्पक्षता और पारदर्शिता सिर्फ फैसलों, भाषणों या कानूनों की भाषा तक सीमित नहीं रह सकते; उन्हें उन लोगों के वास्तविक अनुभव में महसूस किया जाना चाहिए जो सिस्टम के पास आते हैं।

संवैधानिक लोकतंत्र में अदालतों की भूमिका पर बात करते हुए जस्टिस नाथ ने कहा कि अदालतों को अक्सर अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, लेकिन यह जिम्मेदारी तभी सही मायने में सार्थक होती है जब लोग अपनी आजादी और समानता की सुरक्षा के लिए न्याय प्रणाली का रुख करते हैं।

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उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय देने की जिम्मेदारी सिर्फ जजों की नहीं है, बल्कि इसमें वकील, कोर्ट के कर्मचारी और न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े सभी लोग शामिल हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्य कांत ने अपने भाषण में न्यायपालिका में आए तकनीकी बदलावों पर जोर दिया और कहा कि तकनीक अदालतों को अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां अधिक असरदार ढंग से निभाने में मदद करने का एक जरिया है। जस्टिस वी. मोहना ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय तब तक सच में सबके लिए नहीं हो सकता जब तक वह उन लोगों तक न पहुंचे जो अदालतों तक नहीं जा सकते, वकील नहीं रख सकते या कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताओं को नहीं समझ सकते।