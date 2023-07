संसद के मानसून सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, कई मुद्दों पर विपक्ष से सहयोग की उम्मीद

Parliament Monsoon Session 2023 संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सत्र शुरू होने से पहले इस प्रकार की बैठक बुलाई जाती है। यह सत्र की शुरुआत की पूर्वसंध्या पर एक पारंपरिक मिलन समारोह है।

संसद के मानसून सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक। (File Photo)

HighLights संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू। मानसून सत्र में हंगामे के आसार। मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल होंगे पेश।

नई दिल्ली, पीटीआई। Parliament Monsoon Session 2023: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। बता दें कि सत्र शुरू होने से पहले इस प्रकार की बैठक बुलाई जाती है। यह सत्र की शुरुआत की पूर्वसंध्या पर एक पारंपरिक मिलन समारोह है, जिसमें वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी वाली बैठक में विभिन्न दल अपने मुद्दे रखते हैं। इसमें पीएम भी शामिल होते हैं। कल स्थगित हो गई थी बैठक इससे पहले राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन कई दलों के नेताओं की अनुपलब्धता के कारण टाल दी गई है। मंगलवार को विपक्षी दल बेंगलुरु में बैठक कर रहे थे और सत्तारूढ़ एनडीए दिल्ली में बैठक कर रहे थे। रक्षा मंत्री सहित अन्य ने बुलाई बैठक इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रह्लाद जोशी और पीयूष गोयल समेत अपने कुछ कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक की। पीयूष गोयल राज्यसभा में सदन के नेता हैं और प्रह्लाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री हैं। सूत्रों ने कहा कि यह सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के संबंध में बुलाई गई बैठक थी। एक-दूसरे पर हमले तेज इस साल विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा और विपक्षी पार्टियों ने एक-दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं, ऐसे में संसद सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल महंगाई और जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दों के अलावा मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बजट सत्र भी लगातार विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन की भेंट चढ़ गया था।

Edited By: Devshanker Chovdhary