मणिपुर की दो महिलाओं के निर्वस्त्र वायरल वीडियो पर सरकार का एक्शन, सोशल मीडिया पर शेयर न करने का दिया निर्देश

नई दिल्ली, एजेंसी। मणिपुर में फिरसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य से फिर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, 4 मई का एक वीडियो सामने आया है। इसमें एक समुदाय की दो महिलाओं को दूसरे पक्ष के कुछ लोग निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमा रहे हैं।

सरकार ने ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आदेश जारी कर दो मणिपुरी महिलाओं को नग्न घुमाने के वायरल वीडियो को शेयर न करने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य है क्योंकि मामले की अभी जांच चल रही है। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने इस मामले पर कहा, "मणिपुर से बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसको देखकर मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूं। ये घटना ढाई महीने पहले की है और FIR दर्ज हुआ लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुझे शर्म आ रही है कि केंद्र सरकार पिछले तीन महीने से चुप बैठी है और पीएम ने इस पर एक भी बयान नहीं दिया है। मैं आज मणिपुर के सीएम और पीएम मोदी को एक पत्र लिख रही हूं कि मणिपुर में हिंसा खत्म करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।"

#WATCH | DCW chief Swati Maliwal says, "I am unable to sleep after watching the video which has come from Manipur. The incident happened 2.5 months ago but no arrest has been made so far. I am ashamed that no one has been arrested. Central govt is silent, PM has not made a single… pic.twitter.com/1WGEAkHLqx