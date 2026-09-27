Google का 28वां जन्मदिन: धरती से चांद पर ऑफिस तक, गूगल के 25 Facts जो आपको पता होने चाहिए

जिटल डेस्क, नई दिल्ली। Google अपना 28वां जन्मदिन मना रहा है। गैराज से शुरू हुई कंपनी आज 6 माहाद्वीपों के 200 से भी ज्यादा शहरों में फैली है। इन जगहों पर स्थानीय संस्कृति, डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी खास बातें देखने को मिलती हैं।

कुछ आफिसों में मधुमक्खी के छत्ते, इनडोर गार्डन और स्थानीय कलाकारों की बनाई कलाकृतियां हैं, जबकि कुछ में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, डेवलपर्स के लिए जगह और हार्डवेयर इंजीनियरिंग और AI रिसर्च की सुविधाएं हैं। कंपनी के पास इतिहास की कुछ अनोखी चीजें भी हैं, जैसे माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर में स्टैन नाम का ब्रॉन्ज का डायनासोर और 2007 में घोषित लूनर ऑफिस का प्लान, जो अभी भी तय समय से पीछे चल रही है। दुनिया भर में Google के ऑफिस और डेटा सेंटर के बारे बारे में 25 मजेदार बातें हाउजिट आर्ट: जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका वाले ऑफिल में स्थानीय महिला कारीगरों की बनाई एक आर्ट इंस्टॉलेशन लगाई गई है। इस पर "Howzit" लिखा है, जो साउथ अफ्रीका में "आप कैसे हैं?" पूछने का एक अनौपचारिक तरीका है। इवप्लेक्स: माउंटेन व्यू, यूनाइटेड स्टेट्स 2010 में गूगल ने माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर, गूगलप्लेक्स के आस-पास मधुमक्खियों के छत्ते लगाए। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक तरफ तो इलाके में मधुमक्खियों की आबादी को बढ़ावा देना था और दूसरी तरफ गूगल की रसोई के लिए ताजा स्थानीय शहद उपलब्ध कराना था।

पुरानी इमारतों को नया रूप देना 2030 तक अपने कामकाज और वैल्यू चेन में नेट-जीरो एमिशन के लक्ष्य को पाने के लिए, गूगल ने अडैप्टिव रियूज प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है। इसमें सिर्फ नई इमारतें बनाने के बजाय मौजूदा इमारतों को ही रिनोवेट करते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण डबलिन, आयरलैंड में हमारा ऑफिस है, जो बोलैंड मिल्स में 150 साल पुरानी 'फ्लोर मिल्स' की इमारत है।

पार्क करें और चार्ज करें गूगल अमेरिका में कर्मचारियों की गाड़ियों को चार्ज करने के लिए अपने कॉर्पोरेट इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहा है। कैलिफोर्निया के बे एरिया हेडक्वार्टर में कुल पार्किंग जगहों के 10% हिस्से के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं।

ग्लोबल स्तर पर विस्तार गूगल का पहला इंटरनेशनल ऑफिस 2001 में टोक्यो, जापान में और दूसरा हैम्बर्ग, जर्मनी में खुला था। आज, गूगल ऑफिस और डेटा सेंटर दुनिया भर के 200 से ज्यादा शहरों और छह महाद्वीपों में हैं। ताजी हवा का एहसास गूगल के बेलो होरिजोंटे ऑफिस का डिजाइन बाहरी माहौल को अंदर लाता है। इसमें सेराडो बायोम (ब्राजील का अमेजन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बायोम) के स्थानीय पेड़-पौधे शामिल हैं। इंटीरियर लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल पौधों में 360 से ज्यादा ऑर्किड हैं। इन्हें एक कंट्रोल्ड माहौल में उगाया गया है ताकि ये बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं से मुक्त रहें।

आसानी से इस्तेमाल हो सकने वाला डिजाइन जब गूगल हाल ही में Google के सियोल, दक्षिण कोरिया ऑफिस में एक नया फ्लोर डिजाइन किया, तो 'डिसएबिलिटी अलायंस' का हिस्सा रहे Google कर्मचारियों से मिले सुझावों को शामिल किया, ताकि एक ऐसी जगह बनाई जा सके जिसे हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सके। इन योजनाओं में ब्रेल साइन, व्हीलचेयर के आने-जाने के लिए चौड़ी जगह और अपने-आप खुलने-बंद होने वाले स्लाइडिंग दरवाजे शामिल हैं।

रेगिस्तान में एकमात्र ऑफिस दुबई में Google का संयुक्त अरब अमीरात ऑफिस रेगिस्तान में स्थित हमारा एकमात्र ऑफिस है। हालांकि, समुद्र के किनारे बसा दुबई शहर सिर्फ रेत के टीलों से कहीं ज्यादा है। यह ऑफिस आस-पास के इलाके की विविधता को दिखाता है, चाहे वह मीटिंग रूम के नाम हों या हमारे हॉलवे की थीम।

अफ्रीका में AI 2018 में, गूगल ने अफ्रीका के घाना शहर के अकरा में अपना पहला AI रिसर्च सेंटर खोला। इस सेंटर में ऐसी रिसर्च लैब हैं जो यह पता लगाती हैं कि हम AI का इस्तेमाल करके अफ्रीका और दुनिया भर के लाखों लोगों की अहम समस्याओं को हल करने में कैसे मदद कर सकते हैं, जैसे कि दूर-दराज के इलाकों में बेहतर बिजली पहुंचाने के लिए इमारतों की मैपिंग करना।

छत पर 'ड्रैगनस्केल' डिजाइन कैलिफोर्निया में बे व्यू कैंपस की छत ऐसी है जिस पर नजर जरूर पड़ती है, इसकी "ड्रैगनस्केल" सोलर कैनोपी इमारत के अंदरूनी हिस्से के लिए बिजली देती है या इसे दूसरे कामों के लिए सस्टेनेबल पावर के तौर पर इकट्ठा किया जाता है। अपनी तरह का यह पहला डिजाइन बे व्यू और ग्रेडिएंट कैनोपी, दोनों जगहों पर लगभग 90,000 सोलर पैनल से बना है।

स्थानीय कलाकारों को सम्मान मॉन्ट्रियल, कनाडा में Google का नया ऑफिस 2021 में खुला। यह ऑफिस इस जीवंत शहर और इसके ऐतिहासिक इलाकों को सम्मान देता है। यहां स्थानीय कलाकारों और कारीगरों की चुनिंदा कलाकृतियां लगी हैं। इनमें कैरेन डेस्पारोइस, नादिया मायरे, ब्रायन बेयुंग और न्गन सियू-मुई की कृतियां शामिल हैं।

ATL के लिए एक प्रेम-पत्र Google अटलांटा में आपको WERD कैफे मिलेगा। इसका नाम अमेरिका के पहले अश्वेत-स्वामित्व वाले और अश्वेत-संचालित रेडियो स्टेशन के नाम पर रखा गया है। पूरे अटलांटा ऑफिस का डिजाइन शहर के सांस्कृतिक, कलात्मक और संगीत इतिहास को सम्मान देता है।

स्टिकी-नोट आर्ट Google के लंदन स्थित 6 पैनक्रास स्क्वायर ऑफिस में स्टिकी-नोट आर्ट गैलरी बनाने में 200 से ज्यादा प्रतिभाशाली Google कर्मचारियों ने योगदान दिया है। कुछ कलाकृतियों में पिकाचू, सुपर मारियो ब्रदर्स के मारियो और लुइगी, और "डॉक्टर हूं" के कई किरदार शामिल हैं।

बिना रेफ्रिजरेशन के काम 2010 में, अपने ग्लोबल ऑपरेशन्स को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने के लक्ष्य के तहत, हमने बेल्जियम में सेंट घिसलेन के पास अपना पहला एनर्जी-एफ़िशिएंट डेटा सेंटर खोला और चलाना शुरू किया। यह दुनिया का हमारा पहला डेटा सेंटर था जो बिना रेफ्रिजरेशन के चलता था।

खड़े होकर लंच करने की जगह: टोक्यो, जापान टोक्यो स्ट्रीम ऑफिस हलचल भरे शिबुया के बीचों-बीच है और यहां से मशहूर स्क्रैम्बल क्रॉसिंग का नजारा दिखता है। हाइड्रोपावर से चलने वाला इस साल, Google के न्यूयॉर्क शहर के ऑफिस अपग्रेड किए गए हाइड्रोपावर सिस्टम से मिलने वाली साफ ऊर्जा से चलने लगे हैं। ऑफिस में बिजली की खपत को साफ ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का मतलब है कि हम जीवाश्म ईंधन से चलने वाले पावर प्लांट पर कम निर्भर रहेंगे; इससे समय के साथ हवा साफ होगी और हमारे ग्रह के लिए भविष्य ज्यादा सस्टेनेबल बनेगा।

पैपेल पिकाडो गूगल के मेक्सिको सिटी, मेक्सिको ऑफिस में कुछ आर्टवर्क "पैपेल पिकाडो" से प्रेरित हैं। यह कागज से बने बारीक डिजाइन वाला एक सजावटी मैक्सिकन लोक-कला है। सब सवार हो जाइए! गूगल कर्मचारियों के लिए काम की जगह बनने से पहले, पेरिस, फ्रांस में गूगल ऑफिस की इमारत 19वीं सदी का एक पेरिसियन घर थी, जिसे 'होटल डी वैट्री' कहा जाता था। बाद में मालिकों ने इसे एक रेलवे कंपनी को बेच दिया, जिसने इसे अपने मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया। इस जगह की कुछ मूल बातें आज भी मौजूद हैं, जैसे कि छत, जिस पर पश्चिमी फ्रांस में ट्रेनों के गंतव्य शहरों के नाम लिखे हैं।

अर्बन फार्म-टू-टेबल बेलो होरिजोंटे में गूगल ब्राजील का ऑफिस लैटिन अमेरिका के पहले अर्बन फार्म के साथ एक ही इमारत में है। गूगल कर्मचारियों के कैफे में परोसे जाने वाले सलाद का कुछ हिस्सा भी इसी फार्म से आता है प्रेरी जमीन को फिर से ठीक करना कंप्यूटिंग की बढ़ती मांग के बावजूद, Google के डेटा सेंटर दुनिया के सबसे कुशल डेटा सेंटरों में से एक हैं। अपने कामकाज के लिए सस्टेनेबिलिटी के लक्ष्यों के अलावा, गूगल अपने स्थानीय समुदायों की पर्यावरण से जुड़ी प्राथमिकताओं में निवेश करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं।

डेवलपर्स को तैयार करना 2019 में, गूगल ने अपने सिंगापुर कैंपस में 'डेवलपर स्पेस @ Google सिंगापुर' खोला। यह एक ऐसी जगह है जहां स्थानीय डेवलपर्स और स्टार्टअप्स सीखने, जुड़ने, बातचीत करने और प्रेरणा पाने के लिए आते हैं। डेवलपर स्पेस में, आने वाले लोग रिसोर्स शेयर कर सकते हैं और Google की अलग-अलग टीमों से प्रैक्टिकल मेंटरशिप और नेटवर्किंग के मौके पा सकते हैं।

GBikes की भरमार! गूगल माउंटेन व्यू कैंपस में आम तौर पर दिखने वाली GBikes को 2007 में Google कर्मचारियों की आवाजाही में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। 2019 में, पूरे GBike फ्लीट से 19 लाख ट्रिप पूरी की गईं। यानी 7,65,000 मील, जो पृथ्वी के लगभग 31 चक्कर लगाने के बराबर है!

एरीना Google का डेट्रॉइट ऑफिस 'लिटिल सीजर्स एरीना' कॉम्प्लेक्स में है, यह डेट्रॉइट रेड विंग्स और डेट्रॉइट पिस्टन्स का होम ग्राउंड है, और यहां मनोरंजन और कम्युनिटी से जुड़े दूसरे इवेंट भी होते हैं। हार्डवेयर इंजीनियरिंग की झलक जब 2006 में ताइवान में गूगल का पहला ऑफिस खुला, तो उसमें सिर्फ एक कर्मचारी था। अब ताइवान में कई जगहों पर Google कर्मचारी काम करते हैं, और यह अमेरिका के बाहर हमारा सबसे बड़ा हार्डवेयर इंजीनियरिंग हब है। स्टैन, टी रेक्स Google की कहानियों में एक मशहूर हिस्सा 'स्टैन' का है, जो एक विशाल ब्रॉन्ज का बना टायरानोसॉरस रेक्स (Tyrannosaurus rex) का कंकाल है और हमारे माउंटेन व्यू हेडक्वार्टर के बीचों-बीच रखा है। कहा जाता है कि स्टैन हमें यह याद दिलाने के लिए है कि बदलाव और विकास अच्छी चीजें हैं।