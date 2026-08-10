गूगल ड्राइव डेस्कटॉप ऐप से ऑटोमैटिक फोटो बैकअप बंद, जानिए अब कैसे करना होगा फोल्डर सेव

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : अगर आप अपने कंप्यूटर से फोटो और वीडियो का बैकअप लेने के लिए ड्राइव डेस्कटाप एप का उपयोग करते हैं तो यह यह सुविधा अब नहीं मिल सकेगी। गूगल ने सोमवार 10 अगस्त से ड्राइव डेस्कटाप एप के जरिये फोटो और वीडियो के आटोमैटिक बैकअप की सुविधा बंद होने की पुष्टि की है।

इस बदलाव का मतलब यह है कि जो यूजर्स अब तक अपने कंप्यूटर से आटोमैटिक फोटो बैकअप के लिए गूगल ड्राइव एप का इस्तेमाल करते थे, उन्हें बैकअप जारी रखने के लिए अब गूगल फोटोज के इंटरफेस पर जाना होगा।

हालांकि पुराने बैकअप सुरक्षित रहेंगे। जो फोटो पहले से गूगल फोटोज में सेव हैं, वे सुरक्षित रहेंगी। ड्राइव डेस्कटाप एप के जरिये रेगुलर फाइल सिंकिंग सुविधा पहले की तरह मिलती रहेगी। केवल फोटो वीडियो आटोमैटिक बैकअप नहीं होगा। खास तौर पर उस आटोमैटिक ब्रिज को हटाया जा रहा है जो ड्राइव-सिंक किए गए फोल्डर से फोटो को गूगल फोटोज में भेजता था। एंड्रायड और आइफोन के गूगल फोटोज एप से होने वाला बैकअप चालू रहेगा, सिर्फ कंप्यूटर से गूगल ड्राइव एप के जरिये होने वाला आटोमैटिक फोटो बैकअप बंद नहीं होगा।