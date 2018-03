नई दिल्ली, (जेएनएन)। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर गूगल देश और दुनिया की करोड़ों महिलाओं को सलाम कर रहा है। इस मौके पर गूगल ने एक विशेष डूडल तैयार किया है। इस डूडल में गूगल ने अलग-अलग कहानियों के कुल 12 डूडल्स बनाएं हैं।

गूगल ने इसके लिए दुनियाभर के 12 आर्टिस्ट्स की 12 ऐसी कहानियों को पेश किया है जो एक महिला के रूप में उनके अनुभवों को बताती हैं। इन कहानियों में दुनिया की इन 12 महिला आर्टिस्ट्स ने वो कहानियां बयां की हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरह उनकी जिंदगी पर असर डाला है।

इन स्टोरीज को गूगल ने कुल 80 भाषाओं में ट्रांसलेट कर पेश किया है। इतना ही नहीं, गूगल दुनियाभर की महिलाओं को भी अपनी कहानी उसके साथ बांटने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसके लिए महिलाओं को #HerStoryOurStory के साथ अपनी कहानी शेयर करनी होगी।

गूगल का इस साल बनाया गया डूडल बेहद खास है। गूगल डूडल में 12 स्लाइड्स है और हर स्लाइड को एक अनोखा और अलग डिज़ाइन दिया गया है। हर एक स्लाइड एक अलग महिला की कहानी कहती है। गूगल के इस डूडल को 12 महिला कलाकारों द्वारा स्लाइड्स के रूप में परिभाषित किया गया है। ये फीमेल आर्टिस्ट दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से हैं और हर आर्टिस्ट ने अपने अंदाज़ में अलग-अलग महिलाओं की कहानी बताई है। इस डूडल को एक प्ले बटन पर क्लिक करने से देखा जा सकता है।

गूगल ने डूडल को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसे 80 भाषाओं में प्रस्तुत किया गया, जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए लोग प्रेरित हो सकें, इसलिए गूगल ने इन 12 कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 80 भाषाओ में पेश किया है।

ये हैं डूडल बनाने में शामिल 12 फीमेल आर्टिस्ट

एना हैफिश -'Nov 1989'

टकेयुच चिहिरो – 'Ages and Stages'

एस्टेली मेज़ा – 'My Aunt Blossoms'

फ्रंचेस्का साना – 'The Box'

इसुरी – 'Aarthi the Amazing'

काराबो पॉपी मोलेत्सेन – 'Ntsoaki’s Victory'

कावेरी गोपालकृष्णन- 'Up on the Roof'

लायर्ते – 'Love'

फिलीपा राइस – 'Trust'

साफा खान – 'Homeland'

टिली वाल्डेन – 'Minutes'

टुलियाना डन – 'Inwards'

By Arti Yadav