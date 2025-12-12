Language
    4 हफ्ते का डोज, कीमत 8800 रुपये... भारत में लॉन्च हुई डायबिटीज और वजन घटाने की दवा Ozempic

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    दवा कंपनी Novo Nordisk ने भारत में Ozempic लॉन्च की, जो टाइप-2 डायबिटीज को नियंत्रित करने और वजन कम करने में मदद करती है। इसकी शुरुआती कीमत 8800 रुपये

    टाइप-2 डायबिटीज मरीजों के लिए नया विकल्प (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दवा कंपनी Novo Nordisk ने शुक्रवार को भारत में अपनी मशहूर दवा Ozempic लॉन्च कर दी है। यह दवा टाइप-2 डायबिटीज को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करती है और वजन कम करने में भी असर दिखाती है।

    कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 8800 रुपये प्रति चार हफ्ते रखी है। Ozempic एक हफ्ते में एक बार लगाया जाने वाला इंजेक्शन है, जिसमें सेमाग्लूटाइड नामक दवा होती है। इसे डॉक्टर की सलाह के साथ खानपान और व्यायाम के साथ मिलाकर लिया जाता है।

    कितने डोज और कितनी कीमत?

    कंपनी ने बताया कि दवा तीन तरह के डोज में मिलेगी:-

    • 0.25 mg- 8800 रुपये
    • 0.5 mg- 10,170 रुपये
    • 1 mg- 11,175 रुपये

    हर पेन में चार हफ्ते यानी चार इंजेक्शन होते हैं। यह पेन “Novofine Needles” के साथ आता है, जिससे इंजेक्शन देने पर दर्द नहींहोता है।

    Novo Nordisk इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रांत श्रोत्रिया ने कहा कि भारत में Ozempic की शुरुआत एक बड़ी उपलब्धि है और यह डॉक्टरों के लिए एक नया, आसान और असरदार इलाज का विकल्प देता है।

    कैसे काम करती है दवा?

    Ozempic एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। यह शरीर में शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है और भूख कम करने वाले दिमाग के हिस्सों पर असर डालकर वजन घटाने में भी मदद करता है।

    कंपनी के मुताबिक

    • HbA1c कम करने में मदद करती है (यानी लंबे समय का शुगर स्तर)
    • भूख नियंत्रित करती है
    • टाइप-2 डायबिटीज वाले मरीजों में वजन कम करने में मदद करती है
    • दिल और किडनी से जुड़ी जटिलताओं के जोखिम को भी कम करती है

    Ozempic को 2017 में अमेरिकी FDA ने मंजूरी दी थी। इसके बाद यह वजन घटाने के लिए भी दुनियाभर में काफी इस्तेमाल होने लगी, हालांकि इसका मुख्य उपयोग टाइप-2 डायबिटीज नियंत्रण है।

    न्यूज एजेंसी IANS के इनपुट के साथ

