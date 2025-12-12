4 हफ्ते का डोज, कीमत 8800 रुपये... भारत में लॉन्च हुई डायबिटीज और वजन घटाने की दवा Ozempic

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दवा कंपनी Novo Nordisk ने शुक्रवार को भारत में अपनी मशहूर दवा Ozempic लॉन्च कर दी है। यह दवा टाइप-2 डायबिटीज को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करती है और वजन कम करने में भी असर दिखाती है।

कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 8800 रुपये प्रति चार हफ्ते रखी है। Ozempic एक हफ्ते में एक बार लगाया जाने वाला इंजेक्शन है, जिसमें सेमाग्लूटाइड नामक दवा होती है। इसे डॉक्टर की सलाह के साथ खानपान और व्यायाम के साथ मिलाकर लिया जाता है।

कितने डोज और कितनी कीमत? कंपनी ने बताया कि दवा तीन तरह के डोज में मिलेगी:- 0.25 mg - 8800 रुपये

0.5 mg - 10,170 रुपये

1 mg - 11,175 रुपये हर पेन में चार हफ्ते यानी चार इंजेक्शन होते हैं। यह पेन “Novofine Needles” के साथ आता है, जिससे इंजेक्शन देने पर दर्द नहींहोता है।