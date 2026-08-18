Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'RSS के कार्यकर्ता थे गोडसे', कोर्ट में सावरकर के पोते का दावा; कांग्रेस ने मांगा जवाब

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:05 PM (IST)

कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से उस दावे पर सफाई मांगी है जिसमें वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने अदालत में कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य थे।

सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में गोडसे को आरएसएस सदस्य बताया

सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में गोडसे को आरएसएस सदस्य बताया

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

डिजिटल डेस्क, मुंबई। कांग्रेस ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से उस दावे पर सफाई मांगी है जो वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने अदालत में किया है। सत्यकी ने कहा था कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य थे।

सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की अपनी शिकायत की सुनवाई के दौरान सत्यकी सावरकर ने बचाव पक्ष के एक सवाल के जवाब में कहा कि उनके नाना नाथूराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे आरएसएस के 'सक्रिय कार्यकर्ता' थे।

एक्स पर एक पोस्ट में महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने दावा किया कि जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद से ही आरएसएस का यह कहना रहा है कि गोडसे भाइयों का संगठन से कोई संबंध नहीं था। अब इस पर्दाफाश के बाद आरएसएस को जवाब देना होगा। क्या आरएसएस ने लोगों से झूठ बोला।

सत्याकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने एक भाषण में वीर सावरकर की छवि खराब की है।

सोमवार को जिरह के दौरान राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने पूछा कि क्या गोडसे बंधु आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता थे। सत्याकी ने जवाब दिया, "यह सच है कि गोपाल गोडसे और नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)