गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में लूथरा बंधुओं की जमानत रद, 15 दिन में करना होगा सरेंडर

डिजिटल डेस्क, पणजी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा के रोमियो लेन नाइट क्लब में पिछले साल छह दिसंबर को लगी भयानक आग के संबंध में इसके मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को दी गई जमानत मंगलवार को रद कर दी।

इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य झुलस गए थे। अदालत ने दोनों भाइयों को 15 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।

गोवा के महाधिवक्ता देवीदास जे. पंगम ने एएनआइ को बताया कि हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष गलत था। उसने रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों और सामग्री पर विचार नहीं किया।

ट्रायल कोर्ट के पास भेजा मामला

हाई कोर्ट ने मामला ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया है। ट्रायल कोर्ट को मामले की दोबारा जांच करने और फैसला लेने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

ट्रायल कोर्ट जब फैसला लेगा, तभी हमें तभी हमें जमानत के संबंध में सही स्थिति का पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हाई कोर्ट ने जमानत का आदेश रद कर दिया है।

इससे पहले, गोवा सरकार ने अग्निकांड में लगातार लापरवाही का हवाला देते हुए एक जनवरी को अरपोरा ग्राम पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर और अरपोरा-नागोआ ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव रघुवीर बागकर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था।

(समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)

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