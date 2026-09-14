गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: 25 मौतों के जिम्मेदार तीन आरोपियों ने मापसा कोर्ट में किया सरेंडर

डिजिटल डेस्क, मापसा। गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में आग लगने के मामले में तीन मुख्य आरोपितों ने गोवा की मापसा अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद करने की याचिकाओं को खारिज करने के दो सप्ताह बाद हुआ।

नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा, साथ ही उनके व्यवसायिक साझेदार अजय गुप्ता, मापसा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पहुंचे, जब सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। छह दिसंबर, 2025 को अर्पोरा, उत्तर गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में हुई इस घातक आग ने 25 लोगों की जान ले ली और कई अन्य घायल हो गए। आरोपितों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता सौम्या ड्रैगो ने पुष्टि की कि अदालत ने उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया और आवश्यक रिमांड आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने उनकी जमानत रद कर दी थी और उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही को तेज करने के लिए भी कहा।

ड्रैगो ने पत्रकारों से कहा कि अदालत में उनके मुवक्किलों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की मांग करने वाली एक याचिका भी दायर की गई थी, जो उनके चिकित्सा इतिहास, डाक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन और चिकित्सा रिकार्ड पर आधारित थी। जबकि अदालत ने दवाओं और एक गद्दे के संबंध में उनकी मांग को मंजूरी दी, विशेष फुटवियर के लिए अनुरोध को लंबित रखा, जांच अधिकारी से प्रतिक्रिया की मांग की। उन्होंने कहा कि अदालत इस मामले को अगले कार्य दिवस पर उठाने की उम्मीद है।

बांबे हाई कोर्ट ने 18 अगस्त को तीन आरोपितों को दी गई जमानत को रद कर दिया। यह देखते हुए कि मामले की गंभीरता और आगे की कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता है। इसके बाद तीन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि आरोपितों के "अविवेकी कार्यों" के परिणामस्वरूप इस सामूहिक हताहत घटना में 25 लोगों की मौत हुई।