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दुष्कर्म मामले में तरुण तेजपाल को मिले उम्रकैद की सजा, HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची गोवा सरकार

By Digital Desk Edited By: Garima Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:35 PM (IST)

गोवा सरकार ने पत्रकार तरुण तेजपाल की 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में सजा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

गोवा सरकार ने तरुण तेजपाल की सजा बढ़ाने की मांग की

गोवा सरकार ने तरुण तेजपाल की सजा बढ़ाने की मांग की

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा सरकार ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल की सजा को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि बांबे हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की कठोर कारावास की सजा अपराध की प्रकृति और गंभीरता के मुकाबले 'बेहद कम' है।

याचिका के अनुसार, इस मामले में सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जाना चाहिए तथा सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए था।

गोवा सरकार ने तेजपाल की सजा बढ़ाने की मांग 

गौरतलब है कि बांबे हाईकोर्ट ने पिछले दिनों ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें तेजपाल को बरी कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने तेजपाल को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी।

अपने फैसले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को 'गलत' बताया। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस सोच का शिकार हो गया था कि यौन उत्पीड़न की शिकायत करने वाली महिला को एक 'आदर्श पीड़िता' (परफेक्ट विक्टिम) होना चाहिए और उसे इस तरह से व्यवहार करना चाहिए जिससे वह भरोसेमंद लगे।

सरकार आजीवन कारावास चाहती है

यह मामला 2013 का है, जब तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान होटल के लिफ्ट में अपनी एक सहकर्मी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था।

वहीं, 62 वर्षीय तेजपाल ने इन आरोपों को राजनीतिक बदले की भावना बताया है और अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।