गोवा अग्निकांड में सावंत सरकार का एक्शन, लूथरा भाइयों के नाइट क्लब पर बुलडोजर चलाने का आदेश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के नाइट क्लब में लगी भीषण आग (Goa Nighclub Fire) के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नाइट क्लब को जमीदोंज करने का आदेश दे दिया है। लूथरा ब्रदर्स के रोमिया लेन बीच क्लब पर जल्द ही बुलडोजर चलाया जा सकता है।

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नाइट क्लब को गिराने का आदेश जारी किया है। बीते दिन पुलिस ने क्लब के दोनों मालिकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस जारी किया था।

गोवा अग्निकांड के बाद क्लब के दोनों मालिक दिल्ली के रास्ते थाईलैंड भाग गए हैं। अब उनका नाम इंटरपोल की लिस्ट में आ चुका है। पुलिस उन्हें भारत वापस लाने की कोशिश में लगी है।

25 लोगों की हुई थी मौत

गोवा अग्निकांड में 5 पर्यटकों समेत 25 लोगों की जान चली गई। इलेक्ट्रिक पटाखों से निकली चिंगारी ने क्लब की छत पर लगी लकड़ी की सीलिंग के संपर्क में आते ही विकराल रूप धारण कर लिया। कई लोग जान बचाने के लिए बेसमेंट में भागे, जहां वेंटीलेशन की कोई सुविधा नहीं थी। ऐसे में 21 लोगों की दम घुटने के कारण मौत हो गई।