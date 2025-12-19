Language
    'खोसला को बचाने में बड़े लोगों का हाथ...' गोवा अग्निकांड मामले में जमीन के असली मालिक ने किया बड़ा दावा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:04 PM (IST)

    गोवा के अरपोरा गांव में 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब में लगी भीषण आग के मामले में नया मोड़ आया है। जमीन मालिक प्रदीप घड़ी अमोणकर ने आरोप लगाया कि मुख्य ...और पढ़ें

    गोवा अग्निकांड: अमोणकर ने खोसला पर मुख्य आरोपी होने का आरोप लगाया

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा के अरपोरा गांव में 'बर्च बाय रोमियो लेन' क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है।

    जमीन के असली मालिक प्रदीप घड़ी अमोणकर ने आरोप लगाया है कि मुख्य आरोपी सुरिंदर कुमार खोसला को कुछ बड़े लोग बचा रहे हैं।

    खोसला है असली गुनाहगार: अमोणकर

    अमोणकर ने PTI को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि खोसला को UK भागने दिया गया, जबकि वह मुख्य आरोपी है। गोवा पुलिस ने क्लब मालिकों सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा और अजय गुप्ता समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन खोसला अभी भी फरार है।

    अमोणकर ने लगाया गंभीर आरोप

    अमोणकर ने कहा, 'गांव पंचायत का क्लब को गिराने का आदेश खोसला के नाम पर था। क्लब के खिलाफ दायर सभी शिकायतों में खोसला का नाम था। वह मुख्य आरोपी है।' उन्होंने आगे कहा कि खोसला को बचाने के लिए कुछ बड़े लोग जिम्मेदार हैं।

    खोसला के साथ पुराना संबंध

    अमोणकर ने हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच में खोसला के खिलाफ एक सिविल केस दायर किया था, जिसे आग लगने की घटना के लिए जवाबदेही तय करने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बदल दिया गया।

    खोसला के साथ अपने संबंध के बारे में बात करते हुए, अमोनकर ने कहा कि उन्होंने शुरू में क्लब से सटी जमीन पर बने 107 अपार्टमेंट में से 24 अपार्टमेंट साल 2004 में खोसला को किराए पर दिए थे।

    अमोनकर के अनुसार, खोसला को अपनी जमीन बेचने के समझौते के छह महीने बाद उन्होंने अपनी सहमति वापस ले ली क्योंकि उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिला था, लेकिन खोसला ने उन्हें कब्जा वापस नहीं दिया और जमीन पर एक नाइटक्लब खोलने की इजाजत दे दी।