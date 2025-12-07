‘हर क्लब का सेफ्टी ऑडिट हो’, गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद भाजपा विधायक ने की मांग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा नाइट क्लब में हुए दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। जिसनें 3 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल थे। बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने रविवार हादसे पर दुख जताते हुए गोवा के सभी क्लबों के सेफ्टी ऑडिट की मांग की।

बीजेपी विधायक ने दुख जताते हुए कहा, "मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। 25 लोगों की मौत हुई है, जिनमें तीन महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। कुछ टूरिस्ट थे, जबकि ज्यादातर स्थानीय लोग थे जो रेस्टोरेंट के बेसमेंट में काम कर रहे थे। हमें गोवा के बाकी सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट कराना होगा, जो बहुत जरूरी है।

Goa Police say - "A massive fire broke out at Birch by Romeo Lane in Arpora, North Goa, resulting in 25 deaths, out of whom 4 confirmed to be tourists, 14 were staff members and identity of 7 is yet to be established. Six persons are injured and their treatment going on. Cause… — ANI (@ANI) December 7, 2025

टूरिस्ट और कर्मचारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी- माइकल लोबो

उन्होंने कहा कि टूरिस्ट हमेशा से गोवा को एक बहुत सुरक्षित जगह मानते आए हैं, लेकिन आग लगने की यह घटना बहुत परेशान करने वाली है, और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इन जगहों पर टूरिस्ट और कर्मचारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई क्योंकि वे बेसमेंट की तरफ भागे थे।

सीएम सावंत ने हादसे पर दुख जताया

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरपोरा आग की घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए घटना की जांच के आदेश दिए हैं।