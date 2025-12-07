Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ‘हर क्लब का सेफ्टी ऑडिट हो’, गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत के बाद भाजपा विधायक ने की मांग

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:59 AM (IST)

    गोवा में हुए भीषण अग्निकांड के बाद, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, भाजपा विधायक ने राज्य के सभी क्लबों का सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की है। उन्होंने स ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बीजेपी विधायक माइकल लोबो। (एएनआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गोवा नाइट क्लब में हुए दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। जिसनें 3 महिलाएं और 20 पुरुष शामिल थे। बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने रविवार हादसे पर दुख जताते हुए गोवा के सभी क्लबों के सेफ्टी ऑडिट की मांग की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीजेपी विधायक ने दुख जताते हुए कहा, "मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। 25 लोगों की मौत हुई है, जिनमें तीन महिलाएं और 20 पुरुष शामिल हैं। कुछ टूरिस्ट थे, जबकि ज्यादातर स्थानीय लोग थे जो रेस्टोरेंट के बेसमेंट में काम कर रहे थे। हमें गोवा के बाकी सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट कराना होगा, जो बहुत जरूरी है।

    टूरिस्ट और कर्मचारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी- माइकल लोबो

    उन्होंने कहा कि टूरिस्ट हमेशा से गोवा को एक बहुत सुरक्षित जगह मानते आए हैं, लेकिन आग लगने की यह घटना बहुत परेशान करने वाली है, और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इन जगहों पर टूरिस्ट और कर्मचारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई क्योंकि वे बेसमेंट की तरफ भागे थे।

    सीएम सावंत ने हादसे पर दुख जताया

    गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अरपोरा आग की घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

    घटना स्थल का दौरा करते समय, सीएम सावंत ने इस घटना को राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। साथ ही कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    इसे भी पढ़ें: 'दोषी जेल की सलाखों के पीछे होंगे', गोवा के नाइट क्लब में 25 लोगों की मौत; एक्शन मोड में सीएम प्रमोद सावंत