गोवा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी, मानसून सत्र में होगा पेश

डिजिटल डेस्क, पणजी। गोवा कैबिनेट ने धार्मिक मतांतरण के खिलाफ एक विधेयक को मंजूरी दी है। इस बिल में आजीवन कारावास सहित अन्य कठोर दंड का प्रविधान किया गया है। यह विधेयक 31 अगस्त से शुरू हो रहे गोवा विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि यह विधेयक बल, दबाव, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन, धोखाधड़ी या विवाह के जरिये किए गए मतांतरण के लिए कठोर दंड का प्रस्ताव करता है। विधेयक में क्या-क्या? विधेयक के तहत, अपराधियों को आजीवन कारावास का सामना करना पड़ सकता है और इसमें आरोपितों को कम से कम 50 हजार रुपये का जुर्माना और पीड़ितों को पांच लाख रुपये तक का मुआवजा देने का प्रविधान है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि प्रदेश की कैबिनेट ने बुधवार को गोवा मतांतरण के खिलाफ 'अवैध धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, 2026' को मंजूरी दी।

इसे आगामी तीन दिवसीय मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधेयक यह भी प्रस्तावित करता है कि यदि विवाह केवल धर्म परिवर्तन के लिए किया गया है, तो उसे "अमान्य" घोषित किया जाएगा। हिंदू पुजारी और मुस्लिम मौलवी समेत अपराधियों को न्यूनतम 10 वर्षों की जेल की सजा हो सकती है।

विधेयक के अनुसार एक नाबालिग, विकलांग व्यक्ति, महिला या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्य का अवैध मतांतरण करने पर पांच से 14 वर्षों की कठोर कारावास के साथ कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश जैसे विभिन्न अन्य राज्यों ने पहले ही एंटी-कन्वर्जन कानून लागू कर दिए हैं।

कांग्रेस का दावा- एंटी-कन्वर्जन बिल सांप्रदायिक अशांति बढ़ाएगा कांग्रेस ने भाजपा के नेतृत्व वाली गोवा सरकार पर उसके प्रस्तावित एंटी-कन्वर्जन कानून पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना है। गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष कार्लोस अल्वारेज फेरेरा ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा में विधेयक के पेश होने पर इसका विरोध करेगी। जबकि गोवा सरकार का समर्थन करनेवाले एक स्वतंत्र विधायक ने भी दावा किया कि ऐसा कानून तटीय राज्य में सांप्रदायिक अशांति पैदा करेगा और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से विधेयक को विधानसभा में पेश करने पर पुनर्विचार करने की अपील की।