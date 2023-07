Go First ने 25 जुलाई तक रद्द कीं सभी उड़ानें, 3 मई को बंद किया था संचालन

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। आर्थिक संकट का सामना कर रही गो फर्स्ट एयरलाइन ने अपने संचालन को 25 जुलाई 2023 तक स्थगित करने का फैसला किया है। कंपनी ने रविवार देर रात एक नोटिस जारी कर इसकी जानकारी दी है। मालूम हो कि कंपनी ने इससे पहले अपने संचालन को 22 जून, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया था।

मालूम हो कि मई की शुरुआत में कैश की कमी के चलते एयरलाइन ने 3 मई को अपना संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके बाद से कंपनी दिवालिया प्रक्रिया में चली गई, जिसके चलते कंपनी दोबारा से उड़ान शुरू नहीं कर पाई है। कंपनी की ओर से हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी ने दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया हुआ है। हम जल्द ही बुकिंग दोबारा से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

Due to operational reasons, Go First flights until 25th July 2023 are cancelled: Go First pic.twitter.com/HxMuOEMyu3