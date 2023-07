Go First विमान ने हैंडलिंग फ्लाइट के संचालन की शुरुआत की, DGCA ने 15 विमानों को दी उड़ान भरने की इजाजत

गो फर्स्ट एयरलाइन ने मुंबई से अपनी हैंडलैंडिग उड़ान शुरू कर दी। जब विमान लंबे समय तक जमीन पर खड़े रहते हैं तो एयरलाइंस द्वारा हैंडलिंग उड़ानें संचालित की जाती हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कहा था कि गो फर्स्ट अंतरिम फंडिंग की उपलब्धता और नियामक द्वारा उड़ान कार्यक्रम की मंजूरी पर निर्धारित उड़ान संचालन फिर से शुरू कर सकता है।

गो फर्स्ट एयरलाइन ने मुंबई से अपनी हैंडलैंडिग उड़ान शुरू कर दी।(फोटो सोर्स: जागरण)

