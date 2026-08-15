भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया ने दी बधाई, वैश्विक भूमिका की सराहना

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया तो उसकी गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी एशिया, यूरोप, खाड़ी और अमेरिका तक भारत के मित्र देशों ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में अपनी आवाज मिलाई।

दुनिया के प्रमुख साझेदारों के संदेशों में भारत की उपलब्धियों की तारीफ भी थी और भविष्य में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का भरोसा भी। फ्रांस, रूस, आस्ट्रेलिया, इजरायल, सिंगापुर और मालदीव समेत कई देशों ने भारत और भारतीयों को शुभकामनाएं देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

आईएएनएस के अनुसार, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैन्युएल मैक्रों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और दोनों देशों के रिश्तों की अहमियत रेखांकित की।

रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि रूस-भारत संबंध विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की भावना के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में लाभकारी सहयोग कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन, ब्रिक्स समेत विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर साथ काम कर रहे हैं।

पुतिन ने उम्मीद जताई कि दोनों देश अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगे।आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि आजादी के बाद के आठ दशकों में भारत लगातार मजबूत हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की उपलब्धियां और उसकी संभावनाएं दुनिया को प्रभावित करती हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की हालिया आस्ट्रेलिया यात्रा को याद करते हुए दोनों देशों के रिश्तों को पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। अल्बनीज ने भारतीय मूल के आस्ट्रेलियाई लोगों को दोनों देशों के बीच जीवंत पुल बताते हुए कहा कि आस्ट्रेलिया भारत के साथ नए और उभरते क्षेत्रों में संबंधों को और मजबूत करने के लिए उत्साहित है।

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भी भारत के शीर्ष नेतृत्व और देश के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत और इजरायल की दोस्ती को और मजबूत करने की इच्छा जताई। प्रेट्र के अनुसार, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने राष्ट्रपति मूर्मु को भेजे पत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत और भविष्य की ओर देखने वाली व्यापक रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि भारत और सिंगापुर शांतिपूर्ण, खुले और आपस में जुड़े क्षेत्र के निर्माण में साझा रुचि रखते हैं। व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा बदलाव जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी जताई गई।मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भी भारत के साथ करीबी साझेदारी को और आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया।

उन्होंने आपसी सम्मान, साझा समृद्धि और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत दोस्ती को रिश्तों का आधार बताया।नेपाल, भूटान, स्लोवाकिया और लातविया समेत कई अन्य देशों ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। संदेश अलग-अलग देशों से आए, लेकिन भाव एक ही था- भारत की बढ़ती भूमिका को दुनिया पहचान रही है और उसके साथ रिश्ते मजबूत करना चाहती है।

बलूचिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी को दी बधाई दुनिया भर में बलूच लोगों से पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान करने के एक दिन बाद, बलूच नेता मीर यार बलूच ने भारत की 80वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ के खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत के लोगों को हार्दिक बधाई दी।