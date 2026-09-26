रेल मंत्रालय का तोहफा: गुंटूर में ₹108 करोड़ की लागत से बनेगा 4-लेन रोड ओवर ब्रिज, जाम से मिलेगी मुक्ति

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नया रेलवे, नया आंध्र प्रदेश की परिकल्पना के तहत शहरी आवागमन और रेल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, गुंटूर और नंबूर रेलवे स्टेशनों के बीच चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) की आधारशिला आज केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना और केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर द्वारा रखी गई।

लगभग 108 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत, रेल मंत्रालय द्वारा पूर्ण लागत वहन की जा रही 668 मीटर लंबी चार लेन वाली यह पुलिका गुंटूर-नाम्बूर लाइन के गुंटूर-कृष्णा नहर खंड पर स्थित लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट नंबर 3 का स्थान लेगी।

गुंटूर शहर के इनर रिंग रोड के निकट स्थित यह पुल बस स्टैंड रोड को सीधे गोरंटला गांव से जोड़ता है। 2.9 एकड़ भूमि की आवश्यकता वाले इस पुल का निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने वाला है। सभा को संबोधित करते हुए, रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने कहा कि भारतीय रेलवे यात्री सुरक्षा और परिचालन दक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक आरओबी और आरबी के माध्यम से लेवल क्रॉसिंग गेटों को समाप्त करना दुर्घटना-मुक्त परिवहन और समयबद्धता प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में अभूतपूर्व गति से रेल अवसंरचना का आधुनिकीकरण कर रही है, और यह चार लेन का पुल यात्रा के बहुमूल्य समय की बचत करेगा, ईंधन की बर्बादी को कम करेगा, वाहनों की भीड़भाड़ को रोकेगा और क्षेत्रीय सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। आरओबी/आरबी के अलावा, आंध्र प्रदेश के 74 रेलवे स्टेशनों को 3500 करोड़ रुपये के निवेश से आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है।

इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर ने कहा कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के परिवहन अवसंरचना के तीव्र विस्तार के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र और राज्य विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय से गुंटूर क्षेत्र में प्रमुख सड़क और रेल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके और स्थानीय निवासियों के लिए लंबे समय से चली आ रही यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

इससे पहले, दक्षिण तट रेलवे के महाप्रबंधक संदीप माथुर ने गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और जोन में भारतीय रेलवे द्वारा चलाए जा रहे पूंजीगत और सुरक्षा कार्यों पर प्रकाश डाला। गुंटूर की मंडल रेलवे प्रबंधक सुदेशना सेन ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

कार्यक्रम में संसद सदस्य (राज्यसभा) बश्याम रामकृष्ण, विधान सभा सदस्य (पोन्नूर) धुलिपल्ला नरेंद्र कुमार; विधायक (पूर्वी गुंटूर) मोहम्मद नजीर; विधायक (पश्चिम गुंटूर) गल्ला माधवी और विधायक (प्रतिपाडु) बीआर रामंजनेयुलु, आईएएस (सेवानिवृत्त), वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों और गुंटूर के नागरिकों के सहित प्रतिष्ठित जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।