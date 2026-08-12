Whatsapp पर 10 रुपए में कारोबार और ₹99 में ऑनलाइन दुकान, GEN-Z ने सेट किया नया ट्रेंड

राजीव कुमार, नई दिल्ली। अब सिर्फ 10 रुपये में कोई भी सब्जी से लेकर किराना व्यापारी वाट्सएप पर अपना कारोबार शुरू कर सकता है। इसी तरह मात्र 99 रुपये देकर किसी भी वस्तु का ऑनलाइन कारोबार शुरू किया जा सकता है। तकनीक की मदद से उत्पाद की बिक्री बढ़ा सकते हैं और उसे लोगों के बीच प्रचलित बना सकते हैं।

बुधवार से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए भारतीय व्यापार महोत्सव में जेन जी अपनी तकनीकी जानकारी से इस प्रकार का जलवा बिखेर रहे हैं। जेनजी की तरफ संचालित स्टार्टअप कंपनी ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ऐसे चश्मे को बनाया है जिसे पहनकर वे आम आदमी की तरह पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर किसी भी सामग्री को सर्च कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं।

₹99 में ऑनलाइन दुकान का व्यापार महोत्सव में एआई आधारित स्टार्टअप क्लिक का प्रदर्शन करने वाले सक्षम अरोड़ा ने बताया कि उनके एआई टूल से किसी भी उत्पाद का ऑनलाइन स्टोर मात्र एक मिनट में तैयार किया जा सकता है और इस प्रकार से उनकी ऑनलाइन दुकान बन जाती है, जिसके माध्यम से वे अपने उत्पाद की बिक्री कर सकते हैं।

इस काम के लिए मात्र 99 रुपये का शुल्क लिया जाता है। अभी ऑनलाइन व्यापार करने के लिए किसी वस्तु की प्रदर्शनी के लिए कारोबारियों को काफी मशक्कत करनी होती है। छोटूडाटकाम के संस्थापक वाई रवि ने बताया कि उनके इस एप से कोई भी व्यक्ति सब्जी से लेकर किराने का सामान आसानी से वाट्सएप के माध्यम से बेच सकता है।

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₹10 में व्हाट्सएप पर सब्जी-किराना कारोबार शुरू करें कम पढ़े-लिखे सब्जी और किराना विक्रेता किसी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर कई तरह की औपचारिकता पूरी करने के कारण नहीं जा पाते हैं। हालांकि वाट्सएप हर कोई चलाता है। उनके एप पर कारोबार करने वालों को वाट्सएप पर ही आर्डर आएगा।

इससे कारोबारी को माल खरीदार का फोन नंबर का भी पता चल जाएगा और वे बाद में फोन पर भी उनसे आर्डर ले सकेंगे। रवि ने बताया कि छोटूडाटकाम में वाट्सएप की कोई भूमिका नहीं है और वे इस एप से कारोबार करने वालों से एक दिन के बदले 10 रुपए वसूलते हैं।

ऐसा स्मार्टहैंड जो खाने के लिए चम्मच भी पकड़ लेता है एआइ इंजीनियर व स्मार्टआन के सह संस्थापक दीप परमार की टीम ने एआइ आधारित एक ऐसा चश्मा बनाया है जिसे पहनकर दृष्टिहीन व्यक्ति सामान्य किताब को सामने रखकर उसमें लिखी गई लाइन को सुन सकता है। गूगल पर पढ़ सकता है, सर्च कर सकता है। दृष्टिहीन व्यक्ति ब्रेल लिपी में लिखी कई पुस्तक पढ़ पाते हैं।