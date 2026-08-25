'राजनीति और युद्ध एक-दूसरे से अलग नहीं', ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में आयोजित 'विमर्श' कार्यक्रम के दौरान पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदू' और उसके दूरगामी रणनीतिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक शासन के गहरे संबंध को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि सैन्य शक्ति वास्तव में राजनीतिक इच्छाशक्ति का ही एक सीधा विस्तार होती है।

ऑपरेशन सिंदूर का रणनीतिक प्रभाव

ऑपरेशन सिंदूर के मुख्य एक्टिव ऑपरेशन्स समाप्त होने के लगभग 15 महीने बाद पूर्व CDS ने इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, इसे खत्म हुए लगभग एक साल और तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन कुछ मायनों में इसका असर आज भी जारी है।

भले ही मुख्य सैन्य कार्रवाई पूरी हो चुकी है, पर यह ऑपरेशन भारत और विदेश दोनों जगह रणनीतिक विशेषज्ञों के बीच गहरी दिलचस्पी का विषय बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर दूसरी कार्रवाईयों से अलग पूर्व सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कहा, 'ऑपरेशन सिंदूर' पिछली सैन्य कार्रवाइयों से इस मामले में अलग था कि इसमें रणनीति को लेकर कोई भी अनिश्चितता या हिचकिचाहट नहीं दिखाई गई। जहां उरी हमले के बाद भारत ने जमीनी रास्ते से सर्जिकल स्ट्राइक की थी और पुलवामा के बाद भारी सैन्य बल के साथ हवाई हमले का रुख अपनाया था।

वहीं 'ऑपरेशन सिंदूर' में एक नया और अनूठा रास्ता चुनते हुए निचले हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। इस सोची-समझी रणनीति का मुख्य उद्देश्य सीधे संघर्ष के जोखिम को न्यूनतम करना, ऑपरेशन की शत-प्रतिशत सफलता सुनिश्चित करना और दुश्मन को संभलने का मौका दिए बिना अचानक व सटीक प्रहार करना था।

बदलते स्वरूप पर खुद को ढालना जरूरी पूर्व सीडीएस ने कहा कि ऐसे ऑपरेशन्स के मूल्यांकन के लिए व्यापक नजरिए की आवश्यकता होती है। इसके तहत ऑपरेशन के दौरान सामने आई कमियों को पहचानना, उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाना और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार खुद को ढालना बेहद आवश्यक है।

राजनीति, जोखिम और सेना की दोहरी भूमिका प्रशियाई रणनीतिकार कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए जनरल चौहान ने कहा कि किसी भी देश के राजनीतिक हित सर्वोपरि होते हैं और सशस्त्र बल उन हितों की रक्षा के साधनों में से एक हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सरकार बल प्रयोग का निर्णय लेती है, तब सैन्य नेतृत्व की दोहरी जिम्मेदारी होती है।

उन्होंने कहा कि सरकार को अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सैन्य विकल्पों की एक विविध और प्रभावी सूची उपलब्ध कराना। सरकार में यह विश्वास पैदा करना कि सशस्त्र बल इन विकल्पों को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह भरोसा और विकल्पों की विविधता शांति के समय की तैयारियों कड़ी ट्रेनिंग, वॉरगेमिंग और आकस्मिक योजनाओं, पर निर्भर करती है। पूर्व सीडीएस ने कहा कि जोखिम और राजनीतिक लक्ष्यों के बीच सही संतुलन बनाने की कला है। ऑपरेशन सिंदूर में उजागर हुई चुनौतियां और आधुनिक युद्ध प्रणाली का बदलता स्वरूप देश की भावी रक्षा रणनीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा तय करते हैं।