भारतीय जॉब मार्केट में बड़ा बदलाव: टेक प्रोफेशनल्स की पहली पसंद बने जीसीसी, आईटी कंपनियों में घटी दिलचस्पी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय आईटी सेक्टर में एआई के कारण बड़े बदलाव हो रहे हैं। पारंपरिक आईटी सर्विसेज कंपनियां जहां हायरिंग और फायरिंग दोनों कर रही हैं, वहीं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफशोर यूनिट्स रोजगार का नया बड़ा स्रोत बनकर उभर रहे हैं।

ऑफशोर इकाइयों से तात्पर्य उन संस्थाओं, शाखाओं या गतिविधियों से है जो किसी देश की मुख्य भौगोलिक सीमा या तट से बाहर (विशेषकर समुद्र में या दूसरे देशों में) स्थित या संचालित होती हैं। ये किसी बैंक की ऐसी शाखाएं होती हैं जो उसके मूल देश से बाहर स्थित होती हैं। ये विदेशी मुद्रा में लेनदेन को संभालती हैं।

जीसीसी ने आईटी सर्विसेज को पीछे छोड़ा टीमलीज डिजिटल की सीईओ नीती शर्मा के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 में जीसीसी ने करीब 2 लाख नेट कर्मचारी जोड़े, जबकि आईटी सर्विसेज कंपनियों ने केवल करीब 1.1 लाख। पिछले तीन वित्त वर्षों में जीसीसी ने नेट हेडकाउंट एडिशन में आईटी सर्विसेज को पीछे छोड़ दिया है। भारतीय टेक सेक्टर में जीसीसी का हिस्सा 24 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो गया है। एक्सफेनो के अनुसार, अगस्त 2026 में जीसीसी में सक्रिय नौकरियों की संख्या करीब 17,000 है (जुलाई में 18,000 थी)। पिछले कुछ महीनों में यह संख्या 17,000-18,000 के बीच स्थिर रही है। वेतन वृद्धि में भी जीसीसी आगे एऑन के सर्वे के अनुसार, 2026 में जीसीसी में अनुमानित सैलरी बढ़ोतरी करीब 9.3 प्रतिशत है, जबकि टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और सर्विसेज फर्मों में यह केवल 6.6 प्रतिशत है। यह जीसीसी की भविष्य में मूल्य सृजन और निवेश की तैयारी को दर्शाता है।

किन स्किल्स और लेवल्स पर हायरिंग? एआई, जेनएआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा, ऑटोमेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और एआई डिप्लॉयमेंट में सबसे ज्यादा मांग है। भारत में वर्तमान में करीब 4.2 लाख एआई प्रोफेशनल्स हैं, जबकि मांग 6-6.5 लाख है। 2027 तक यह मांग 13 लाख तक पहुंच सकती है।

नीती शर्मा के अनुसार, अगले 2-3 वर्षों में जीसीसी 4 से 6 लाख प्रोफेशनल्स जोड़ सकते हैं। फ्रेशर्स को भी हायर किया जा रहा है और जीसीसी ज्यादा पैकेज दे रहे हैं- जैसे फ्रेशर्स के लिए 5.5 लाख सीटीसी बनाम पारंपरिक आईटी में 4.5 लाख। लेटरल स्किल्स पर 20-30 प्रतिशत का प्रीमियम भी मिल रहा है।