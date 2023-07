श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से गौतम अडानी ने की मुलाकात, कई परियोजनाओं पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, एएनआई। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने द्वीप राष्ट्र में कई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ बैठक की। इस दौरान उद्योगपति ने कहा कि चर्चा में कोलंबो पोर्ट वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (डब्ल्यूसीटी) का विकास भी शामिल था। गौरतलब है कि विक्रमसिंघे दो दिवसीय भारत दौरे पर हैं।

विविधीकृत अडानी समूह की प्रमुख सहायक कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (एपीएसईजेड) को मार्च 2021 में कोलंबो में वेस्ट कंटेनर टर्मिनल (डब्ल्यूसीटी) के विकास और संचालन के लिए श्रीलंकाई अधिकारियों से आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ।

Great Honour to have met H.E. President Ranil Wickremesinghe to discuss a fascinating set of projects in Sri Lanka including continued development of Colombo Port West Container Terminal, 500 MW wind project, and extending our renewal energy expertise to produce green Hydrogen. pic.twitter.com/Rsw9dJRhdU