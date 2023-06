गौहाटी हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कुश्ती महासंघ के चुनावों पर लगाई रोक; 11 जुलाई को निर्धारित था मतदान

गुवाहाटी, एजेंसी। गौहाटी हाई कोर्ट ने रविवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के चुनाव पर स्टे लगा दिया। बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ के 11 जुलाई को चुनाव होने वाले थे। हालांकि, अब इन चुनावों को लेकर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया।

Gauhati High Court puts a stay order on the Wrestling Federation of India election which was scheduled on 11th July.