बंगाल: रसोई घर में सिलेंडर फटने से हड़कंप, एक ही परिवार के 6 लोग झुलसे; बच्चे की मौत

जागरण संवाददाता, कोलकाता। गृहिणी परिवार के लिए खाना बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया और आग रसोई से पूरे घर में फैल गई।

एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में एक ही परिवार के छह सदस्य झुलस गए। इसी क्रम में एक बच्चे की मौत हो गई। यह घटना बुधवार को मुर्शिदाबाद के कांदी थाना क्षेत्र के रामेश्वरपुर इलाके में हुई।

सिलेंडर फटने से हड़कंप

स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार सुबह दलीम शेख के घर में अचानक तेज धमाका हुआ और आग की लपटें निकलने लगी। पड़ोसी बाहर आए तो देखा कि आग की लपटें पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी है। वहां हड़कंप मच गया। सभी ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। पुलिस और दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। इस बीच घर के अंदर से चीख-पुकार सुनाई देने लगी।