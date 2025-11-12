Language
    बंगाल: रसोई घर में सिलेंडर फटने से हड़कंप, एक ही परिवार के 6 लोग झुलसे; बच्चे की मौत

    By Jagran News Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 05:51 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक घर में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि परिवार के छह अन्य सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। 

    (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, कोलकाता। गृहिणी परिवार के लिए खाना बना रही थी। अचानक गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया और आग रसोई से पूरे घर में फैल गई।

    एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में एक ही परिवार के छह सदस्य झुलस गए। इसी क्रम में एक बच्चे की मौत हो गई। यह घटना बुधवार को मुर्शिदाबाद के कांदी थाना क्षेत्र के रामेश्वरपुर इलाके में हुई।

    सिलेंडर फटने से हड़कंप

    स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार सुबह दलीम शेख के घर में अचानक तेज धमाका हुआ और आग की लपटें निकलने लगी। पड़ोसी बाहर आए तो देखा कि आग की लपटें पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी है। वहां हड़कंप मच गया। सभी ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। पुलिस और दमकल विभाग को भी सूचना दी गई। इस बीच घर के अंदर से चीख-पुकार सुनाई देने लगी।

    हादसे में बच्चे की मौत

    आखिरकार घर से छह सदस्यों को बचाकर निकाला गया। वे सभी गंभीर रूप से झुलस गए थे। उन सभी को मुर्शिदाबाद मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। हालांकि, इस घटना में बच्चे की मौत हो गई। पड़ोसियों का कहना है कि दलीम, उनकी पत्नी रजिया बीबी और उनके बच्चे घर पर थे। साथ ही तीन और सदस्य भी थे।

    रजिया सुबह सबके लिए खाना बना रही थीं। तभी रसोई में सिलेंडर फट गया। कुछ ही पलों में रसोई में आग लग गई। आग पूरे घर में फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि सिलेंडर कैसे फटा। 