PHOTOS: गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्द आ.. देश-भर धूम-धाम से हुआ गणेश विसर्जन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में 10 दिनों तक चले गणेशोत्सव के बाद आज बप्पा को अंतिम विदाई दी गई। श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान और आस्था के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। इस दौरान हर ओर 'गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्द आ' के जयकारों से गूंजते सुनाई दिए।

अलग-अलग घाटों पर श्रद्धालुओं का गणपति बप्पा के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा दिखी। विसर्जन से पहले श्रद्धालुओं ने बप्पा की आरती की और उन्हें मोदक, फल और फूल का भोग लगाया। साथ ही भगवान गणेश से सुख-समृद्धि मांगी और अगले साल फिर से आने का वचन लिया।

इस दौरान भक्त ढोल नगाड़ों और भगवान गणेश के भक्ति भजनों की धुन पर नाचते और झूमते दिखाई दिए। महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। सभी भक्त गीतों पर नाचते और गुलाल उड़ाते हुए बप्पा की विदाई करते नजर आए। इस दौरान गंगा घाटों पर आस्था और उत्साह का अनोखा संगम देखने को मिला ।