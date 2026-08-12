गंगा में लौटी हिल्सा, 30 साल बाद चंदौली तक पहुंची मछली; क्या है संकेत?

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। गंगा में हिल्सा मछली की तीन दशक बाद चंदौली तक वापसी नदी की सेहत में आ रहे बदलाव का संकेत है। चंदौली के टांडा खुर्द के पास हिल्सा का मिलना इसलिए खास है, क्योंकि यह मछली समुद्र से नदी में आकर लंबी दूरी तय करती है।

इसके लिए नदी में पर्याप्त पानी, बेहतर आक्सीजन, अनुकूल तापमान और सुरक्षित प्रवास मार्ग जरूरी होता है। हिल्सा का इतनी दूर तक आना बताता है कि गंगा के कुछ हिस्से अब उसके लिए पहले से बेहतर हो रहे हैं। हिल्सा मछली बंगाल की खाड़ी से गंगा में प्रवेश करती है और प्रजनन के लिए ऊपर की ओर जाती है। 1975 में फरक्का बैराज बनने के बाद उसके रास्ते में बड़ा अवरोध आया। फरक्का के ऊपर हिल्सा की उपलब्धता में भारी गिरावट हुई।

इसी प्राकृतिक प्रवास को फिर से बहाल करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ 2019 से प्रयास शुरू किए। इसके तहत फरक्का के ऊपर 3.85 लाख से अधिक हिल्सा छोड़ी गईं।

40 लाख से अधिक निषेचित अंडे और करीब 9.4 लाख हैचरी में तैयार स्पान भी नदी में डाले गए। टैगिंग और निगरानी से यह पता लगाया गया कि मछलियां कितनी दूर जा रही हैं और कितनी जीवित रह रही हैं।

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शुरुआत में छोड़ी गई अधिकांश हिल्सा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती थीं, लेकिन 2023-25 के दौरान इनके मिर्जापुर तक पहुंचने के प्रमाण मिले और अब चंदौली तक। इसका अर्थ है कि नदी का ऊपरी हिस्सा धीरे-धीरे अनुकूल हो रहा है।

गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में 6327 गंगा डाल्फिन दर्ज गंगा की सेहत का दूसरा संकेत डॉल्फिन है, जिसे जिंदा रहने के लिए पर्याप्त पानी, मछलियों की उपलब्धता और अपेक्षाकृत बेहतर जलीय वातावरण चाहिए। 2009 में गंगा में इनकी संख्या करीब 2500-3000 आंकी गई थी। 2021-23 के देशव्यापी सर्वे में गंगा-ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में 6327 गंगा डॉल्फिन दर्ज हुईं। यह बढ़ोतरी नदी के कई हिस्सों में बेहतर होते आवास और भोजन-शृंखला की ओर संकेत करती है। हालांकि इसे केवल पानी की सफाई का परिणाम मानना सही नहीं होगा।

उत्तराखंड का प्रदूषित खंड भी साफ हुआ पानी की गुणवत्ता भी सुधरने लगी है। 2025 में गंगा के सभी निगरानी स्थलों पर पीएच और घुलित आक्सीजन स्नान के मानकों के अनुरूप पाए गए। 2024-25 के जैव-निगरानी सर्वे में अधिकांश स्थानों पर जैविक जल गुणवत्ता ‘अच्छी’ से ‘मध्यम’ रही और ऐसे जलीय जीव मिले जो नदी में जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।

प्रदूषण वाले हिस्से भी घटे हैं। 2018 में उत्तराखंड में हरिद्वार से सुल्तानपुर (उत्तराखंड) तक गंगा का प्रदूषित खंड चिन्हित था, जो 2025 में पूरी तरह हट गया। कानपुर से वाराणसी के प्रदूषित खंड में सुधार उत्तर प्रदेश में 2018 का कानपुर से वाराणसी वाला प्रदूषित खंड बदलकर बिजनौर से तारीघाट तक रह गया, यानी सुधार हुआ है पर समस्या खत्म नहीं हुई। बिहार में 2018 के बक्सर-भागलपुर खंड की जगह 2025 में भागलपुर से कहलगांव डाउनस्ट्रीम तक प्रदूषण कम हुआ है।