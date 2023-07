बेंगलुरु के पास चिक्काजाला में रोड रेज की आड़ में तीन लोगों के एक गिरोह ने कथित तौर पर टमाटरों से लदे एक ट्रक का पीछा किया। काफी देर पीछा करने के बाद ट्रक को रुकवाकर टमाटर लदे ट्रक लेकर फरार हो गया। ट्रक में करीब 2.5 टन टमाटर लदे थे। कर्नाटक से एक सप्ताह पहले भी ऐसी ही खबर सामने आई थी।

बेंगलुरु, पीटीआई। देशभर में टमाटर के रेट में हुई वृद्धि ने आम लोगों की कमर तोड़ रखी है। लोग अब टमाटर को बचाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, तो इस दौड़ में बदमाश भी पीछे नहीं है। जहां यूपी से खबर आई थी कि टमाटर दुकान पर गार्ड्स की तैनाती हुई है। वहीं, अब बेंगलुरु में कुछ बदमाशों ने टमाटर लदे ट्रक को लूट लिया है। हालांकि, कर्नाटक से एक सप्ताह पहले भी ऐसी ही खबर सामने आई थी। काफी देर पीछा कर ट्रक की लूट बता दें कि बेंगलुरु के पास चिक्काजाला में रोड रेज की आड़ में तीन लोगों के एक गिरोह ने कथित तौर पर टमाटरों से लदे एक ट्रक का पीछा किया। काफी देर पीछा करने के बाद ट्रक को रुकवाकर टमाटर लदे ट्रक लेकर फरार हो गया। ट्रक में करीब 2.5 टन टमाटर लदे थे। मालूम हो कि बाजार में टमाटर का भाव आसमान छू रहा है और 100 से 150 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है। जानकारी के मुताबिक, चित्रदुर्ग जिले के हिरियुर के किसान मल्लेश शनिवार को कोलार में टमाटर ले जा रहे थे। टमाटर लदे ट्रक ने गलती से उस कार को टक्कर मार दी, जिसमें आरोपी सवार थे। इसके बाद आरोपियों ने किसान और उसके ड्राइवर के साथ बदतमीजी की और मुआवजे के नाम पर बड़ी रकम मांगने लगे। बदमाश ने किसानों को ट्रक से फेंका बाहर हालांकि, किसान के पास पैसे नहीं थे और उन्होंने आरोपियों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने एक नहीं सुनी। इसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर ट्रक को लूट लिया। किसान बताया कि पहले तो आरोपी ने जबरदस्ती ट्रक चलाना शुरू कर दिया और बाद में किसान और ड्राइवर को धक्का देकर बाहर फेंक दिया और टमाटर लदे ट्रक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। किसान के मुताबिक, ट्रक में करीब 2.5 टन टमाटर लदे थे, जिनकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपये के बीच थी। इससे पहले पिछले हफ्ते, हसन जिले के बेलूर के एक किसान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 2.7 लाख रुपये से अधिक के टमाटर चोरी हो गए हैं।

