सड़क नेटवर्क को लेकर गडकरी का दावा, पिछले 9 साल में 59 प्रतिशत बढ़ा; अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर भारत

Nitin Gadkari on Road Network केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि पिछले नौ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के परिणामस्वरूप भारत का सड़क नेटवर्क 59 प्रतिशत बढ़कर दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बन गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहा कि भारत का सड़क नेटवर्क आज 145240 किमी हो गया है जो 2013-14 में 91287 किमी था।

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि पिछले नौ वर्षों में किए गए मोदी सरकार के विकास कार्यों के तहत भारत का सड़क नेटवर्क 59 प्रतिशत बढ़कर दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। गडकरी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज के समय में देश का सड़क नेटवर्क करीब 1,45,240 किलोमीटर है जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में यह सिर्फ 91,287 किलोमीटर ही था। इस तरह देश के सड़क नेटवर्क में पिछले नौ वर्षों के दौरान 59 प्रतिशत की उच्च वृद्धि हुई है। उन्होंने मोदी सरकार के नौ वर्षों की उपलब्धियों पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज भारत का सड़क नेटवर्क अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस दौरान सड़क निर्माण के क्षेत्र में भारत ने सात विश्व रिकॉर्ड भी कायम किए। टोल प्लाजा पर वाहनों के इंतजार करने का समय गडकरी ने कहा कि बीते नौ वर्षों में टोल से मिलने वाला राजस्व भी 4,770 करोड़ रुपये से बढ़कर 41,342 करोड़ रुपये हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा टोल राजस्व को वर्ष 2030 तक 1.30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि टोल संग्रह के लिए फास्टैग प्रणाली का इस्तेमाल किए जाने से टोल प्लाजा पर वाहनों के इंतजार करने का समय घटकर 47 सेकंड रह गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय को 30 सेकंड के भीतर लाने के लिए कुछ और कदम उठा रही है।

