G-7 Summit: पीएम मोदी इटली से लौटे भारत, सम्मेलन में AI और टेक्नोलॉजी पर दुनिया के दिया ये मैसेज

इटली के अपुलिया में जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को समाप्त करने पर जोर दिया। वहीं, पीएम मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है।

अपनी एक दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जब इटली से रवाना होने हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा,"अपुलिया में जी-7 शिखर सम्मेलन मेरे लिए काफी अच्छा रहा। यहां विश्व के नेताओं के साथ बातचीत हुई और विभिन्न विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई। इटली में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ-साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और पोप फ्रांसिस सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की।

Had a very productive day at the G7 Summit in Apulia. Interacted with world leaders and discussed various subjects. Together, we aim to create impactful solutions that benefit the global community and create a better world for future generations.

