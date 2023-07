G-20 के उपलक्ष्य में सरकार 100 और 75 रुपये के दो स्मारक सिक्के करेगी जारी, अंकित होंगे ये फीचर्स

केंद्र सरकार भारत की G20 अध्यक्षता को चिह्नित करने के लिए 100 रुपये और 75 रुपये के दो स्मारक सिक्के जारी करेगी। इसके बाईं ओर देवनागरी लिपि में भारत शब्द और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया शब्द अंकित होगा। सिक्के के पिछले हिस्से के बीच में भारत के जी20 प्रेसीडेंसी के लोगो का डिजाइन होगा। ये फीचर्स 75 रुपये के सिक्के पर भी होंगे।

