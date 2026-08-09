केरलम में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम का पूर्ण गायन अनिवार्य किया, विपक्ष ने उठाए सवाल
केरलम सरकार ने पूरे राज्य में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों में पूर्ण रूप से वंदे मातरम गाने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्ह ...और पढ़ें
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पूरा 'वंदे मातरम' गाने के निर्देश पर धर्मनिरपेक्षता की बहस तेज
केरलम मुख्य सचिव के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा
एएनआई, तिरुअनंतपुरम। केरलम सरकार ने पूरे राज्य में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोहों में पूर्ण रूप से वंदे मातरम गाने का निर्देश दिया है।
मुख्य सचिव विश्वनाथ सिन्हा ने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के एक पत्र का हवाला देते हुए छह अगस्त 2026 को यह आदेश जारी किया।
आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के तीसरे चरण के साथ-साथ नौ से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा।
इस अवधि के दौरान होने वाले सभी समारोहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने या प्रदर्शित करने के साथ-साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन भी शामिल होना चाहिए।
वंदे मातरम के पाठ के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाना चाहिए।केरलम सरकार ने पहले कहा था कि आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाना अनिवार्य नहीं है।
यह घटनाक्रम संसद द्वारा राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किए जाने के एक सप्ताह से कुछ अधिक समय बाद सामने आया है, जिसके तहत वंदे मातरम को 1971 के कानून के अंतर्गत प्राप्त संरक्षण का विस्तार दिया गया है।