लिमोजिन से खाने की जांच करने वाले लोगों तक... चिनफिंग चीन से किसे लाए साथ, भारत ने किन-किन चीजों की दी परमिशन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। होटल के ऊपर कुछ समय के लिए नो-फ्लाई जोन बनाने से लेकर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों की जांच करने तक भारत की 24 घंटे की यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सुरक्षा अभूतपूर्व स्तर पर है।

सिक्योरिटी के ये कदम मुख्य रूप से हमले या तिब्बती एक्टिविस्ट के प्रदर्शनों से होने वाले खतरे की वजह से उठाए गए हैं। बीजिंग ने एंटी-चाइना प्रोपेगैंडा के लिए ड्रोन, बैनर, लाउडस्पीकर और गुब्बारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है और कम ऊंचाई वाली छोटी हवाई चीजों और दूसरे यूएवी को बाहर रखने के लिए असरदार कदम उठाने को कहा है।

कब दिल्ली पहुंचे चिनफिंग शी चिनफिंग शनिवार लगभग 11 बजकर 50 मिनट पर दिल्ली पहुंचे। उनके साथ 67 लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें सीनियर पॉलिटिकल हस्तियां, डिप्लोमैट, सिक्योरिटी अधिकारी और मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। दौरे के दस दिन पहले भेज दी गई थीं जरूरत की चीजें एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, "विदेशी सरकारों द्वारा उठाए गए सभी सिक्योरिटी से जुड़े मामलों और चिंताओं को दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल के हिसाब से सुलझाया जा रहा है।" दौरे से दस दिन पहले चीन ने शी की कार होंगकी (लाल झंडा) स्टेट लिमोजिन, एक बैकअप कार और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट समेत कार्गो सामान से भरा एक प्लेन भेजा था।

भारत ने किन चीजों को लाने की दी इजाजत भारत विदेशी डेलीगेशन को अपना कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ले जाने की इजाजत देता है, जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की मंजूरी पर निर्भर है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की इजाजत नहीं है। बंदूक और गोला-बारूद के मामले में पिस्तौल की इजाजत है लेकिन सबमरीन गन और एंटी-ड्रोन इक्विपमेंट जैसे आइटम इम्पोर्ट नहीं किए जा सकते और एयरपोर्ट पर कस्टम्स के पास पहुंचने पर छोड़ने होंगे। पीएम मोदी के साथ डिनर भी करेंगे चिनफिंग शनिवार को ब्रिक्स समिट के सेशन में शामिल होने के अलावा शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और बाद में उनके साथ स्टेट डिनर में शामिल होंगे। चीनी अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे शी के स्टाफ को किचन तक जाने की अनुमति दें, ताकि वे मेन्यू में शामिल कुछ व्यंजनों को चख सकें और यह सुनिश्चित कर सकें कि वे राष्ट्रपति की खान-पान संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं।