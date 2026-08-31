पीएम मोदी की जैकेट से राहुल की शर्ट और अखिलेश की लाल टोपी तक, कैसे नेताओं का पहनावा बदलता है राजनीति का माहौल?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं कि एक नेता के पहला शब्द बोलने से पहले ही उनके कपड़े अपनी बात कह देते हैं। भारतीय राजनीति में पहनावा कभी भी सिर्फ फैशन का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि यह विचारधारा, अधिकार, सांस्कृतिक पहचान, सादगी और पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे बड़ा माध्यम रहा है।

नेहरू की क्लासिक जैकेट, इंदिरा गांधी का सिर पर ढका साड़ी का पल्लू, राजीव गांधी के डार्क सनग्लासेस और अब आज के दौर में पीएम मोदी का ब्रांडेड लुक या राहुल गांधी का Gen Z अवतार, भारतीय नेताओं का पहनावा हमेशा उनकी शख्सियत से बड़ा रहा है।

राजनीति अब सिर्फ पन्नों और मंचों पर नहीं, बल्कि विज़ुअल मोमेंट्स पर भी खेली जा रही है। आइए समझते हैं कि कैसे एक जैकेट, एक शर्ट, एक साड़ी या एक मफलर किसी पूरे राजनीतिक दौर का सिंबल बन जाता है।

PM नरेंद्र मोदी: फैशन डिप्लोमेसी और पर्सनल ब्रांडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक पहनावे को एक नई पर्सनल ब्रांडिंग का रूप दिया है। पीएम मोदी का फैशन सेंस उनकी सादगी, सांस्कृतिक पहचान और बेहतरीन रंग संयोजन का अनूठा मिश्रण है।

पीएम मोदी के आधी आस्तीन वाले कुर्ते देश-विदेश में मोदी कुर्ता के नाम से मशहूर हैं। उनकी खास बिना आस्तीन वाली मोदी जैकेट, बेहतरीन फिटिंग वाले कुर्ते और बंदगला सूट उनकी पहचान बन चुके हैं। जनवरी 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान उनका पिन-स्ट्राइप्ड बंदगला सूट बेहद चर्चित रहा, जिसकी धारियों में बारीकी से उनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी बुना हुआ था। इसके अलावा, भूटान में खादी का कुर्ता, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में रुद्राक्ष माला के साथ केसरिया वस्त्र, बिहार में गमछा, पंजाब में पगड़ी और केरल में मुंडू पहनकर उन्होंने कपड़े के माध्यम से वोकल फॉर लोकल और क्षेत्रीय संस्कृति के प्रति सम्मान का संदेश दिया है।

उनकी हल्की ट्रिम की हुई दाढ़ी, साफ-सुथरे बाल, स्टाइलिश चश्मा और घड़ी उनके व्यक्तित्व को एक अलग पहचान देते हैं। पीएम मोदी की फैशल डिप्लोमेसी उनकी पर्सनल ब्रांडिंग का एक हिस्सा है। उनके दौरों पर उनका पहनावा अलग-अलग राज्यों के लोगों के साथ उन्हें कनेक्ट करने में मदद करता है और उनकी लोकप्रियता को भी बनाए रखता है। राहुल गांधी: Gen Z से जुड़ाव वहीं राहुल गांधी के पहनावे में उक्सर उनका राजनीतिक संदेश छिपा होता है। राहुल गांधी का पहनावा हाल के वर्षों में पारंपरिक राजनीतिक पहनावे से हटकर एक आधुनिक, सहज और राजनीतिक संदेश देने वाले अंदाज में बदला है।

हालांकि वे ज्यादातर सादे सफेद कुर्ते-पायजामे में दिखते हैं, लेकिन कॉलेज इवेंट्स या छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रमों में उनकी टी-शर्ट और जींस या चमकीली पीली-गुलाबी शर्ट Gen Z से जुड़ने की एक सोची-समझी कोशिश मानी जाती है। हाथ में लाल किताब लिए संविधान बचाओ के वक्त नीली टी-शर्ट और संसद के बाहर विरोध के समय काली टी-शर्ट पहनना दिखाता है कि रंगों के जरिए अपनी बात रखना उनके पैटर्न का हिस्सा बन चुका है। इस लुक ने उन्हें आम युवाओं और छात्रों के बीच अधिक सहज और लोकप्रिय बनाया। सत्ता और अधिकार का प्रतीक बनी साड़ी नेताओं के सोशल मीडिया पर वायरल होने से दशकों पहले इंदिरा गांधी ने अपने स्टाइल को अपनी ताकत बना लिया था। बनारसी सिल्क, हैंडलूम और तंचोई साड़ियों के साथ सिर पर ढके पल्लू का उनका खास अंदाज परंपरा और सत्ता का अनूठा मेल था। उनका यह कंसिस्टेंट लुक उनकी सार्वजनिक पहचान और ब्रांडिंग का अटूट हिस्सा बन गया, जिसने पारंपरिक भारतीय महिला के रूप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और शक्तिशाली नेता के रूप में पेश किया।

उन्होंने अपने पहनावे को कभी भी महज दिखावे का जरिया नहीं बनाया, बल्कि उसे जनसंपर्क और राजनीति के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। देश के जिस भी हिस्से या राज्य के दौरे पर जाती थीं, वे वहीं की स्थानीय पारंपरिक बुनाई वाली साड़ी पहनती थीं। चुनावी रैलियों में सिर पर साड़ी का पल्लू रखना उन्हें किसी दूरस्थ राजनेता के बजाय ग्रामीण और जमीनी भारत की महिलाओं के करीब लाता था, जिससे जनता के बीच उनके प्रति गहरा सम्मान पैदा होता था। नेहरू की जैकेट से लेकर राजीव के स्नीकर्स उत्तर भारतीय अचकन के रूप वाली बंद गले की कोट-जैकेट जवाहरलाल नेहरू की पहचान बनी, जिसे बाद में दुनिया भर में नेहरू जैकेट के नाम से जाना गया। नेहरू का पहनावा इतना परिष्कृत और प्रभावशाली था कि 1960 के दशक में इसने अंतरराष्ट्रीय फैशन जगत को आकर्षित किया। मशहूर रॉक बैंड द बीटल्स, हॉलीवुड अभिनेताओं और वैश्विक डिजाइनरों ने नेहरू जैकेट को अपनाया। वहीं डार्क सनग्लासेस, स्नीकर्स, फ्लीस जैकेट और खादी कुर्ते ने राजीव गांधी को एक युवा, आधुनिक और तकनीक-पसंद नेता के रूप में स्थापित किया। ठाकरे परिवार: रंगों में दिखती राजनीति महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार ने दिखाया कि रंग कैसे राजनीति की पहचान बनते हैं। बाल ठाकरे ने पहले शर्ट-ट्राउजर और बाद में हिंदुत्व की राजनीति अपनाने पर केसरिया रंग को अपनी पहचान बनाया। बाल ठाकरे के बाद उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने सादे महाराष्ट्रियन सदरा-पायजामे से सादगी की छाप छोड़ी, जबकि तीसरी पीढ़ी के आदित्य ठाकरे पारंपरिक कपड़ों के साथ आधुनिक फैशन का संतुलन बनाकर युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या है ममता और केजरीवाल की रणनीति? वहीं कुछ नेताओं का फैशन स्टेटमेंट यही होता है कि वे बिल्कुल आम दिखें। इसमें कई वे बार कामयाब भी होते हैं, तो कई बार फेल भी। ममता बनर्जी की सूती सफेद-नीली साड़ी और हवाई चप्पल, तथा अरविंद केजरीवाल का मफलर और सादे स्वेटर, ये महज कपड़े नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के लोगो की तरह काम करते हैं। अखिलेश यादव: पिता की विरासत वाली राजनीति समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का पहनावा पारंपरिक समाजवाद और आधुनिक प्रगतिशीलता का एक रणनीतिक मिश्रण है, जो उनकी राजनीतिक विचारधारा बखूबी दर्शाता है। उनका सिग्नेचर लुक, खादी का सफेद कुर्ता-पायजामा, काली सदरी और लाल टोपी, उनके पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत, समाजवाद और किसानों-मजदूरों के संघर्ष व क्रांति का प्रतीक है। वहीं दूसरी ओर, निजी यात्राओं और एयरपोर्ट पर उनका हालिया कैजुअल अवतार—सफेद टी-शर्ट, ब्लैक जींस, स्नीकर्स और लंबे बाल, शहरी वोटर्स और Gen-Z से जुड़ने के साथ-साथ खुद को एक आधुनिक, समकालीन राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश करने का रणनीतिक मेकओवर है।

तमिलनाडु में विजय ने पुराना ट्रेंड तोड़ा तमिलनाडु की राजनीति में जहां दशकों से नेताओं का मतलब सफेद शर्ट और वेश्टी (धोती) रहा है, वहीं अभिनेता से नेता बने विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते वक्त और उसके बाद पूरी तरह से फिटिंग वाले काले और सफेद सूट को चुना।

आलोचकों के जवाब में उन्होंने साफ कहा कि काला और सफेद रंग दिल की पारदर्शिता और सादगी को दर्शाता है, और कोट-सूट पहनना किसी खास वर्ग का एकाधिकार नहीं है। Gen Z को प्रभावित करने का फॉर्मूला एक्सपर्ट्स का मानना है कि युवाओं को प्रभावित करने के लिए सिर्फ स्नीकर्स या टी-शर्ट पहन लेना काफी नहीं है, क्योंकि युवा पीड़ी तुरंत भांप लेती है कि क्या असली है और क्या बनावटी।

सबसे मजबूत पर्सनल ब्रांड तब बनता है जब कपड़े नेता के व्यक्तित्व और विचारधारा के अनुकूल हों। आज का ट्रेंड पारंपरिक ड्रेस कोड से निकलकर पर्सनल कोड की तरफ ज्यादा बढ़ चुका है, जहां कपड़े बिना कुछ बोले नेता के विजन को जनता तक पहुंचाते हैं।