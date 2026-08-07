3.25 लाख करोड़ का मेगा सौदा: फ्रांस ने भारत को सौंपा राफेल विमानों के निर्माण का प्रस्ताव; स्वदेशी पर जोर
114 राफेल जेट विमान सौदे में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत फ्रांस ने भारत को इस सौदे के लिए विस्तृत तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें ...और पढ़ें
HighLights
इन विमानों में 94 विमानों का स्थानीय उद्योग भागीदार के जरिये होगा निर्माण
रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग और भारतीय वायु सेना द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है
एएनआई, नई दिल्ली। 114 राफेल जेट विमान सौदे में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत फ्रांस ने भारत को इस सौदे के लिए विस्तृत तकनीकी और व्यावसायिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसमें बहु-भूमिका वाले लड़ाकू विमान का बड़े पैमाने पर स्थानीय निर्माण और उत्पादन शामिल होगा।
राफेल विमान भविष्य में भारतीय वायु सेना के मुख्य आधारों में से एक बनने की संभावना है। इसे 2012 में रक्षा मंत्रालय द्वारा एक लंबे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बाद चुना गया था।
फ्रांसीसी अधिकारियों ने 114 राफेल लड़ाकू जेट खरीदने के लिए भारतीय अनुरोध पत्र का जवाब प्रस्तुत किया है। रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग और भारतीय वायु सेना द्वारा इसका अध्ययन किया जा रहा है।
रक्षा सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष फ्रांसीसी प्रस्ताव का बारीकी से विश्लेषण करेगा। सौदे के इस प्रस्ताव में भारतीय हथियारों जैसे कि अस्त्र हवा से हवा में मिसाइलों के विभिन्न रूपों में स्वदेशी सामग्री को एकीकृत करने की भारतीय मांग शामिल है।
फ्रांसीसी पक्ष को भारत में स्थानीय उद्योग भागीदार के साथ 114 में से 94 विमान का निर्माण करना है। यह कार्य फ्रांसीसी डसाल्ट एविएशन के सभी भागीदारों द्वारा किया जाएगा, जिसमें मिसाइल निर्माता एमबीडीए, इंजन निर्माता सफ्रान और थेल्स शामिल हैं।
इस सौदे में स्वदेशीकरण की एक महत्वपूर्ण मात्रा की उम्मीद है। यह डील भारतीय रक्षा उद्योग के खिलाड़ियों जैसे कि टाटा, लार्सन और टुब्रो और अन्य के लिए लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये के अवसर प्रदान कर सकती है।
भारत ने इस वर्ष मई में भारतीय वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू जेट के लिए फ्रांस को मेगा सरकारी सौदे के लिए अनुरोध पत्र जारी किया था।