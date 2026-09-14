सिकंदराबाद आर्मरी चोरी मामला: पुलिस करेगी पूर्व NCO से पूछताछ, NIA और सेना को भी सौंपी जाएगी रिपोर्ट

आईएएनएस, हैदराबाद। तेलंगाना के सिकंदराबाद की एक अदालत ने मद्रास रेजिमेंट की 20वीं बटालियन की बोलारम स्थित आर्मरी से हथियार और गोला-बारूद चोरी होने के मामले में सेना के पूर्व एनसीओ उप्पुथोल्ला मल्लेश को सात दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

लगभग 37 वर्षीय मल्लेश ने कथित तौर पर 30 और 31 अगस्त की रात को यह चोरी की थी। पुलिस ने 11 सितंबर को मल्लेश की गिरफ्तारी की घोषणा की थी। उसी दिन उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और चंचलगुडा सेंट्रल जेल में रखा गया।