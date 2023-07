पूर्व मंत्री और BJP विधायक मुनिरत्ना पर लगे उत्खनन के लिए विस्फोटकों का उपयोग करने के आरोप, दर्ज हुई FIR

कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक मुनिरत्ना पर हुनसमरनहल्ली में एक खदान में पत्थर निकालने के लिए विस्फोट करने के आरोप में तीन अन्य लोगों के साथ विस्फोटक अधिनियम और कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। येलहंका के तहसीलदार अनिल अरोलिकर की शिकायत के आधार पर चिक्कजला पुलिस ने मुनिरत्न आनंदन गणेश वी और राधम्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पूर्व मंत्री और BJ विधायक मुनिरत्ना पर लगे उत्खनन के लिए विस्फोटकों का उपयोग करने के आरोप

बेंगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक मुनिरत्ना पर हुनसमरनहल्ली में एक खदान में पत्थर निकालने के लिए विस्फोट करने के आरोप में तीन अन्य लोगों के साथ विस्फोटक अधिनियम और कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। येलहंका के तहसीलदार अनिल अरोलिकर की शिकायत के आधार पर, चिक्कजला पुलिस ने मुनिरत्न, आनंदन, गणेश वी और राधम्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया। FIR में कहा गया है कि जय भीम सेना ने तहसीलदार से 'अवैध' खनन गतिविधियों को रोकने का अनुरोध किया था। ग्रामीणों ने भी उत्खनन में विस्फोटकों के इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन किया था। शिकायत के बाद, एक क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया, जहां यह पाया गया कि विस्फोटकों का इस्तेमाल उत्खनन के लिए किया गया था। एफआईआर के मुताबिक, ये गतिविधियां उस क्षेत्र में धरती को नुकसान पहुंचा रही थीं। पत्थरों की बिक्री से राज्य सरकार को भी नुकसान हो रहा था. एफआईआर में कहा गया है कि जांच में यह भी पता चला कि खदान में खनन करने वालों के पास सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुमति नहीं थी।

