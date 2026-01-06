Language
    केरल के पूर्व मंत्री वीके इब्राहिम कुंजू का निधन, 73 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस; फेफड़ों के कैंसर से थे पीड़ित

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:02 PM (IST)

    केरल के पूर्व PWD मंत्री और मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता वीके इब्राहिम कुंजू का 73 वर्ष की आयु में कोच्ची में निधन हो गया। वे लंबे समय से फेफड़ों के कैं ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    केरल के पूर्व मंत्री वीके इब्राहिम कुंजू का निधन (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के पूर्व PWD मंत्री और मुस्लिम लीग के वरिष्ठ नेता वीके इब्राहिम कुंजू का कोच्ची में निधन हो गया। 73 वर्षीय कुंजू ने एर्नाकुलम के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांसे ली। वह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे और उनके फेफड़ों के कैंसर का इलाज चल रहा था।

    इब्राहिम कुंजू चार बार विधायक और दो बार मंत्री रह चुके थे। मध्य केरल में मुस्लिम लीग के जाने-पहचाने चेहरा कुंजू ने राज्य सरकार में उद्योग और लोक निर्माणविभाग में मंत्री के रूप में भी काम किया है। उन्होंने 2001 और 2006 में मट्टनचेरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।

    2020 में हुई थी कुंजू की गिरफ्तारी

    नवंबर 2020 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एक बंद पड़े पुल के निर्माण में भ्राष्टाचार के आरोप में कुंजू के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। बता दें, वीके इब्राहिम कुंजू साल 2001, 2006, 2011 और 2016 के चुनावों में केरल विधानसभा के लिए चुने गए थे।

    4 जनवरी 2005 को मुस्लिम लीग के नेता और तत्कालीन उद्योग मंत्री पीके कुन्हालीकुट्टी के इस्तीफे के बाद वीके इब्राहिम कुंजू को यूडीएफ मंत्रीमंडल में पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था। इसके बाद उन्होंने 6 जनवरी 2005 को उद्योग और सामाजिक मंत्री का पद संभाला और 23 मई 2011 से 20 मई 2016 तक लोक निर्माण मंत्री भी रहें।

