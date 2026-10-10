140 करोड़ के घोटाले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष गिरफ्तार, ईडी ने लिया रिमांड पर

जेएनएन रायपुर। 140 करोड़ रुपये के कस्टम मिलिंग (धान से चावल बनाने की प्रक्रिया) घोटाले में ईडी ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया।

कोर्ट ने पूछताछ के लिए रामगोपाल को 13 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी इस मामले में साल 2024 में ही अदालत में आरोप-पत्र पेश कर चुकी है, लेकिन अब तक रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ नहीं हो पाई थी।