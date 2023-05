बांग्लादेश, स्वीडन और बेल्जियम की यात्रा पर जाएंगे विदेश मंत्री, हिंद महासागर सम्मेलन भी होंगे शामिल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश, स्वीडन और बेल्जियम की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जयशंकर 11 से 12 मई को बांग्लादेश, 13 से 15 मई को स्वीडन और 15 से 16 मई को बेल्जियम की यात्रा करेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन के 6वें संस्करण में भी शामिल होंगे।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि हिंद महासागर सम्मेलन के 6वें संस्करण में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर 11 से 12 मई को ढाका का दौरा करेंगे। इस सम्मेलन में मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन, मालदीव के उपराष्ट्रपति फैसल नसीम, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और दुनिया भर के कई मंत्री भाग लेंगे।

In the last leg of the visit, EAM will be visiting Brussels for bilateral engagements with Belgian and EU officials. He will also attending the first Ministerial Meeting of the India-EU Trade and Technology Council along with Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs &…