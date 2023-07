न्यायिक अफसरों के तबादले के लिए सुप्रीम कोर्ट से नहीं लेनी होगी अनुमति, अदालत ने पिछले फैसलों को किया संशोधित

New Delhi SC ने अगस्त 2021 के आदेश में कहा था कि सांसदों व विधायकों से जुड़े मामलों में विशेष अदालतों या सीबीआइ अदालतों के सभी न्यायिक अफसरों को अगले आदेश तक अपने मौजूदा पदों पर बने रहना होगा। बाद में पिछले साल अक्टूबर के फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि वह न्यायिक अधिकारियों के तबादले के लिए अनुमति मांगे।

न्यायिक अफसरों के तबादले के लिए SC से नहीं लेनी होगी अनुमति।

नई दिल्ली, एजेंसी: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने पूर्ववर्ती आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि सांसदों, विधायकों के मामलों को देख रही विशेष अदालतों को अब न्यायिक अफसरों के तबादले के लिए सर्वोच्च अदालत से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए अब ऐसे प्रशासनिक फैसलों के लिए संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेना भी पर्याप्त होगा। सर्वोच्च अदालत ने इस संबंध में अपने 10 अगस्त, 2021 और पिछले साल के दस अक्टूबर के फैसलों को संशोधित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त, 2021 के आदेश में कहा था कि सांसदों व विधायकों से जुड़े मामलों में विशेष अदालतों या सीबीआइ अदालतों के सभी न्यायिक अफसरों को अगले आदेश तक अपने मौजूदा पदों पर बने रहना होगा। बाद में पिछले साल अक्टूबर के फैसले में सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट के लिए यह जरूरी नहीं होगा कि वह न्यायिक अधिकारियों के तबादले के लिए अनुमति मांगे।

Edited By: Mohammad Sameer