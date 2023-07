IIT in Tanzania: पहली बार भारत से बाहर तंजानिया में खुलेगा आईआईटी कैंपस, दोनों देशों के बीच हुआ समझौता

नई दिल्ली,एजेंसी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) इस वर्ष के अंत तक तंजानिया को बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है। आईआईटी तंजानिया में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलने जा रहा है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने गुरुवार को कहा कि भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर तंजानिया के ज़ांज़ीबार में बनेगा।

इस समझौते पर बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर और ज़ांज़ीबार के राष्ट्रपति हुसैन अली म्विनी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। जयशकर तंजानिया की यात्रा पर हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "भारत के बाहर स्थापित होने वाला पहला आईआईटी परिसर ज़ांज़ीबार में होगा।" इसमें कहा गया कि भारत के शिक्षा मंत्रालय, आईआईटी मद्रास और ज़ांज़ीबार के शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

Witnessed the signing of the agreement on setting up of @iitmadras Zanzibar campus.



Appreciate President @DrHmwinyi gracing the occasion, as also the presence of his Ministers.



This historic step reflects India’s commitment to the Global South. pic.twitter.com/X3vdnICnSE— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 5, 2023