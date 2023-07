नई दिल्ली, एजेंसी। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने हाल में में हुए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर चर्चा देते हुए बताया कि आखिर कैसे उनकी यह यात्रा बाकी यात्राओं से अलग थी। दरअसल, 21 से 24 जून तक पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर थे, जिस दौरान विदेश मंत्री एस.जयशंकर भी उनके साथ मौजूद रहे थे।

एस. जयशंकर ने पीएम मोदी की अमेरिका दौरे को लेकर कहा, "अगर आप पीएम मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा देखें, तो आपको पता लगेगा कि कई प्रधानमंत्रियों ने अमेरिका दौरा किया होगा, लेकिन पीएम मोदी की यह यात्रा अलग थी। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि पीएम मोदी की एक अलग छवि है। उनकी छवि हर देश में काफी अलग हो चुकी है, लोकतांत्रिक देशों में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी है।"

