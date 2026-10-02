'फ्री फलस्तीन' के पर्चे, यहूदी विरोधी पोस्ट... कैप्टन स्मित पर हमला करने वाले को-पायलट को लेकर बड़ा खुलासा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की उड़ान में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छर पर कुल्हाड़ी से हमला करने और विमान पर कब्जे की कोशिश के मामले की जांच तेज हो गई है।

इजरायली अधिकारियों के अनुसार, ओमानी को-पायलट के इंटरनेट मीडिया खातों पर यहूदियों के खिलाफ हिंसक बातें मिलने का दावा किया गया है। उसके सामान से ‘फ्री फलस्तीन’ समूहों के पर्चे और फलस्तीन समर्थक सामग्री मिलने की बात भी सामने आई है। हालांकि, जांच अभी जारी है और हमले के मकसद पर अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है।

‘द टाइम्स आफ इजरायल’ के अनुसार, एक इजरायली अधिकारी ने दावा किया कि को-पायलट सोशल मीडिया पर यहूदियों की हत्या की बात करता था और उसके पोस्ट से जिहादी विचारधारा से प्रभावित होने के संकेत मिले हैं। अधिकारी के मुताबिक, उसने अमीराती क्रू सदस्यों से उसे मार डालने के लिए भी कहा।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि शुरुआती जांच में हमलावर के इस्लामी कट्टरपंथ से प्रभावित होने के संकेत मिले हैं। हमलावर बार-बार खुद को मारने के लिए कह रहा था। उन्होंने आशंका जताई कि उसका इरादा विमान को गिराने का हो सकता था। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जांच पूरी होने से पहले मकसद को लेकर कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

‘आइ24 न्यूज’ के अनुसार, यूएई के एक सूत्र ने दावा किया कि को-पायलट के सामान से ‘फ्री फलस्तीन’ समूहों के पर्चे और अन्य फलस्तीन समर्थक सामग्री मिली। सूत्र के मुताबिक, उसने पहले भी फलस्तीनियों के समर्थन और इजरायल के विरोध में विचार व्यक्त किए थे। इन दावों की भी जांच की जा रही है।